Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Koronavirüs, Türkiye'de sinema sektörüne derin darbe indirdi.

Önümüzdeki günlerde gösterime girecek olan filmlerin vizyon tarihleri koronavirüs tehdidi nedeniyle birbiri ardına ertelendi.

'Müstakbel Damat', 'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas', 'Malazgirt 1071', 'Adanış: Kutsal Kavga'dan sonra '9 Kere Leyla'nın da izleyiciyle buluşma tarihi ertelendi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasına rastlandığı 10 Mart'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı.

Bugün de ikinci bir koronavirüs vakasına rastlandığı konusunda açıklama yapıldı.

İzleyici, sinema salonlarına girip filmleri izleyecek mi izlemeyecek mi?

Koronavirüsün gösterimde bulunan filmlerin izleyici sayısını ne ölçüde etkilediği pazartesi günü belli olacak. Bunun cevabını net olarak pazartesi günü alabileceğiz.

Türkiye'de durum böyleyken Avrupa'da nasıl?

Zira, Avrupa'da birçok ülkede çok sayıda koronavirüse bağlı ölümler gerçekleşti.

Avrupa ülkelerinin sinema sektörleri koronavirüse karşı ne yapıyor?

Danimarka'da sinema salonları 2 hafta süreyle kapatıldı.

Avusturya'da izleyici kapasiteleri ve bilet ücretleri % 50 indirildi.

Almanya Köln'deki sinema salonlarının % 40'ı kapatıldı.

Diğer ülkelerde durum, koronavirüs tehdidinden önceki haliyle devam ediyor.

Avrupalı izleyiciler, koronavirüs tehdidine karşı nasıl tepki verdi?

İTALYA'da izleyici;

27 Şubat - 1 Mart arasında % 67.8 azaldı.

5 Mart - 8 Mart arasında % 78.6 azaldı.

ALMANYA'da izleyici;

27 Şubat - 1 Mart arasında % 24. azaldı.

5 Mart - 8 Nisan arasında % 39.8 arttı.

FRANSA'da izleyici;

27 Şubat - 1 Mart arasında % 19.7 azaldı.

5 Mart - 8 Mart arasında % 2.2 azaldı.

İNGİLTERE'de izleyici;

27 Şubat - 1 Mart arasında % 45.7 azaldı.

5 Mart - 8 Mart arasında % 24.7 arttı.

İSPANYA'da izleyici;

27 Şubat - 1 Mart arasında % 3.5 arttı.

5 Mart - 8 Mart arasında % 11.2 arttı.