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HaberlerSağlıkKoronaya yakalanan diyabet hastalarında ölüm riski 3 kat daha fazla - Haberler
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Koronavirüse yakalanan diyabet hastalarında ölüm riski 3 kat daha fazla

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Kızılarslanoğlu, koronavirüse yakalanan diyabet hastalarının ölüm oranın yüksek olduğunu belirterek, "Koronavirüste ölüm oranlarının, diyabeti olmayanlara göre 3 kat daha fazla olduğu görülmüş. Bu da gerçekten çok yüksek oran bizim için. Yine diyabeti olanlarda hastalığın daha ağır seyrettiğini, enfeksiyonun daha geç iyileştiğini söyleyebiliriz" dedi

Koronaya yakalanan diyabet hastalarında ölüm riski 3 kat daha fazla - Haberler
Koronaya yakalanan diyabet hastalarında ölüm riski 3 kat daha fazla
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DHA

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Kızılarslanoğlu, diyabet hastalarının koronavirüs tedbirlerine daha duyarlı olması gerektiğini belirtti. Koronavirüse yakalanan diyabet hastalarında ölüm ve yoğun bakımda kalma oranlarının yüksek olduğuna dikkat çeken Kızılarsanoğlu, ''Diyabeti olan ve özellikle kan şekeri kontrolsüz seyreden bir hasta, koronavirüse yakalanırsa yani böyle bir ağır enfeksiyon geçirirse ikisinin olumsuz etkileri ortaya çıkabilir. Bu hastalarda hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatış oranları, ne yazık ki koronavirüse bağlı ölüm oranları daha yüksek. Normal popülasyona göre 3 kat daha fazla oranları var. Bu nedenle diyabet varlığı, koronavirüs varlığını olumsuz yönde etkilemektedir'' diye konuştu.

"VÜCUDUN ENFEKSİYONA KARŞI DİRENCİ AZALIYOR"

Diyabet hastalarının vücudunun enfeksiyona karşı direncinin azaldığını belirten Dr. Kızılarslanoğlu, "Koronavirüs akciğeri tuttuğunda, ağır olarak seyrettiğinde damarlarda küçük küçük pıhtılar oluşturarak ilerliyor. Diyabette de damarlarda pıhtılar oluşturup, damarları etkileyerek, vücutta zararlı etkilere yol açıyor. Bu iki hastalık bir araya geldiğinde damarlarda olumsuz hasarlara yol açmaktadır. Diyabette vücudun enfeksiyonlara karşı direnci azalıyor. Ölüm oranları yükselmektedir. Koronavirüs hastalığında, ölüm oranlarında karşılaştırmalarına bakıldığında, diyabeti olanlarda ölüm oranlarının, diyabeti olmayanlara göre 3 kat daha fazla olduğu görülmüş. Bu da gerçekten çok yüksek bir oran bizim için. Yine diyabeti olanlarda hastalığın daha ağır seyrettiğini, enfeksiyonun daha geç iyileştiğini söyleyebiliriz'' dedi.

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