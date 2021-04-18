Koronaya yenilen polisle ilgili kahreden detay! 0:00 / 0:00

DHA

Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Dönmez, geçen 28 Mart'ta koronavirüse yakalandı.

Ardından evinde tedavisine başlanan Dönmez, 4 gün sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dönmez, durumu ağırlaşınca geçen 9 Nisan'da da Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, hastanenin kovid yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Dönmez, kendisini ziyarete gelen arkadaşlarını el sallarken, arkadaşları o anı fotoğrafladı. Dönmez dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Dönmez'in ölümü meslektaşlarını ve yakınlarına yasa boğdu.

'HİÇBİR ŞEY HAYATINIZDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİLDİR'

Evli ve 1 çocuk babası Dönmez'in geçen yıl ekip aracından halkı koronavirüse karşı uyardığı görüntüler ortaya çıktı. Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü tarafından çekilen görüntülerde ekip aracından yaptığı anonsta, "Değerli Ereğli halkı. Gerekmedikçe güvenliğiniz açısından evden çıkmayın. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Tedbirlere uyalım, uymayanları uyaralım. Hiçbir şey hayatınızdan daha değerli değildir." diyerek halkı uyardığı duyuluyor.

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