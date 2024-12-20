Korsan otoparkçıya suçüstü!

İstanbul'un Fatih ilçesinde, korsan otoparkçılık yaparak araç sürücülerinden usulsüz şekilde ücret talep ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık'ta Molla Hüsrev Mahallesi'nde bir şüphelinin cadde üzerinde araç park eden kişilerden otopark ücreti istediğini belirledi.