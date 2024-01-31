Tehdit ettiler, serbest bırakıldılar Antalya'da 3 taksici korsan taksicilik yaptığını iddia ettikleri bir kişiyi tehdit edip olaya ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşmışlardı, 3 taksiciye de hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı

Antalya'da bir uygulama üzerinden "korsan taksicilik" yaptığı iddia edilen kişiyi tehdit ettikleri ve olaya ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle yargılanan 3 taksici hapis cezasına çarptırıldı.

Taksi sürücüleri K.A. (26), Ş.C. (61) ve Ü.A.T. (30) geçen ay "korsan taksicilik" yaptığını iddia ettikleri Habip A'nın aracını durdurdu. Aracına bindikleri Habip A'yı tehdit ettikleri ileri sürülen 3 şüpheli, bu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Fotoğraf: DHA TRAFİKTEN MEN CEZASI Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada Habip A. ile 3 taksici yakalandı. Habip A'nın aracı "korsan taksicilik" suçundan 60 günlüğüne trafikten men edildi. REKLAM "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kişisel verilerin izinsiz yayılması" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edilen K.A, Ş.C. ve Ü.A.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA CEZALARDA İNDİRİM Antalya 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar K.A, Ş.C. ve müşteki Habip A. ile taraf avukatları katıldı, diğer sanık duruşmaya gelmedi. Mahkeme heyeti sanıklardan K.A'yı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ceza indirimle 10 aya düşürüldü. K.A'ya "kişisel verilerin izinsiz yayılması" suçundan verilen 2 yıllık ceza da 1 yıl 15 gün hapis cezasına indirildi. Diğer sanıklar Ü.A.T. ve Ş.C. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 2 yıl hapis cezaları 10 aya, "kişisel verilerin izinsiz yayılması" suçundan verilen 2 yıl hapis cezası da 1 yıl 15 gün hapis cezasına indirildi. Sanıklara "tehdit" suçundan ceza verilmedi. Mahkeme, sanıklardan Ü.A.T. ve Ş.C'nin cezalarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Habip A. duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın yasak olduğunu bilmediğini öne sürerek, "Aracımda beni tehdit edenler şu anda serbestler. Bu adalet değil. Cezayı az buldum. İstinafa başvuracağız." dedi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.