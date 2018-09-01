Kortrijk - Genk rakamlar

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Kortrijk, 02 Eylül 2018 Pazar günü Genk takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Kortrijk 4 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Genk 13 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Kortrijk, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Genk son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 736. İddaa'da Kortrijk kazanır 3.50, berabere biter 3.40, Genk kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Kortrijk önceki hafta Genk mücadelesinde 1-0 yenildi.

Genk ise Kortrijk maçında 1-0 kazandı.

Kortrijk, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 6 gol yedi.

Genk, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Genk 6 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ