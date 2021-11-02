Koruma altındaki su samurunu öldürdüler!

İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, "Denizde suya düşmüş olan düşmana bile ateş edilmez. Sen nasıl bir varlıksın ki bunu yapıyorsun" diyerek olaya tepki gösterdi.

Fethiye Sahil Bandı'nda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, deniz kenarında hareketsiz halde duran su samuru olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ekipleri, hayvanın öldüğünü belirledi. Ekipler, dünyada nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen ve koruma altındaki su samurunun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin'e teslim edilen hayvanın boynundan tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Dr. İlemin, hayvana suyun içerisinde 1 metre mesafeden ateş edildiğini belirterek, "Boynunun solundan vurulmuş. İncelemelerde ölümcül yaranın saçmalar sonucu açıldığını gördük. Olayın Fethiye körfezi içinde muhtemelen gece tekne ile balık avlayan şahıs tarafından gerçekleştiğini değerlendiriyorum. Su samurları sulak alanlar için gösterge türdür. Bulunduğu alanın kirlenmemiş veya az kirlenmiş bir sulak alan olduğunu gösterir. Geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz araştırmalarda Fethiye Akgöl´de yaklaşık 15 bireylik popülasyon tespit etmiştik. Akgöl´ün korunan sulak alan ilan edilmesi için DKMP ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Yine Fethiye içindeki doğal kanallar ve deniz kıyısında su samurlarının varlığını biliyoruz. Su samurları doğada balık, yengeç gibi sucul canlılar ile besleniyorlar" dedi.