Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Koruma çalışmaları devam ederse Van Gölü'nü güzel günler bekliyor'

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek, yumurtalarını tatlı sulara bırakan inci kefallerinin dönüş yolculuğu sürüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Van Gölü'ndeki koruma çalışmaları sayesinde balıkçıların yüzü gülüyor. Eğer koruma çalışmalarını bu şekilde devam ettirebilirsek balıkçılık anlamında Van Gölü'nü çok güzel günlerin beklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi

ABONE OL
DHA
  • 'Koruma çalışmaları devam ederse Van Gölü'nü güzel günler bekliyor'

    Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen fakat üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyan inci kefallerinin üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da, av yasağı uygulanıyor.

     
  • 'Koruma çalışmaları devam ederse Van Gölü'nü güzel günler bekliyor'

    DHA'nın haberine göre inci kefallerinin üreme döneminde suyun akışının tersine doğru zıplayarak engelleri aşması, görsel güzellik sunuyor. İnci kefallerinin göç yolculuğuna, her yıl olduğu gibi bu sene de binlerce yerli ve yabancı turist, tanıklık etti.

     
  • 'Koruma çalışmaları devam ederse Van Gölü'nü güzel günler bekliyor'

    Tatlı sulara göç ederek, yumurtalarını bırakan binlerce inci kefalinin Van Gölü'ne dönüş yolculuğu da sürüyor. Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, inci kefali için av yasağının bitmesine sayılı günler kaldığını, 15 Temmuz itibarıyla balıkçıların ağlarını göle atacağını söyledi.

     
  • 'Koruma çalışmaları devam ederse Van Gölü'nü güzel günler bekliyor'

    'BALIKÇILARIN YÜZÜ GÜLECEK'

    Bu yıl da koruma çalışmalarının çok sıkı uygulandığını belirten Mustafa Akkuş, bu uygulamanın sonucunu da gelecek yıl göreceklerini kaydederek, "Ülkemizin dört bir yanında balıkçılık kan ağlarken, Marmara'da ve Karadeniz'de balıkçılık kötü giderken, Van Gölü'ndeki koruma çalışmaları sayesinde Van Gölü'ndeki balıkçıların yüzü gülüyor.

     
  • 'Koruma çalışmaları devam ederse Van Gölü'nü güzel günler bekliyor'

    Eğer koruma çalışmalarını bu şekilde devam ettirebilirsek balıkçılık anlamında Van Gölü'nü çok güzel günlerin beklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Koruma çalışmalarında her yıl bir tık daha ileri gidiliyor. Bunu görmek bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

     
  • 'Koruma çalışmaları devam ederse Van Gölü'nü güzel günler bekliyor'

    'SABİT NOKTALAR OLUŞTURULDU'

    Özellikle göçün büyük kısmının gerçekleştiği Erciş ve Muradiye bölgesinde çok güzel koruma çalışması uygulandığını dile getiren Dr. Akkuş, şunları kaydetti:

     
  • 'Koruma çalışmaları devam ederse Van Gölü'nü güzel günler bekliyor'

    "Geçen olduğu gibi koruma sabit noktaları oluşturdu. Yani akarsu boyunca jandarma tarafından kurulan sabit noktalar Jandarma Çevre Timi'nin aktif görev almasıyla beraber gayet güzel bir koruma çalışması yürütüldü. Koruma çalışmalarının iyi gittiğini akarsu kenarlarına gittiğinizde yavru balıklardan da anlayabiliyorsunuz.

     
  • 'Koruma çalışmaları devam ederse Van Gölü'nü güzel günler bekliyor'

    Bugün dere ağızları ve akarsular adeta yavrularla dolup taşmış. Bu balıklar 2-3 sene sonra anneleri gibi derelere gelecekler ve bu bölgedeki insanların ekmeğini aşını oluşturacaklar. 
  • 'Koruma çalışmaları devam ederse Van Gölü'nü güzel günler bekliyor'

    İnci kefali 800 bin yıldır varlığını sürdürüyor. Bu varlığını sürdürmesindeki en önemli şart, üreme dönemindeki kaçak avcılığı engellememiz çünkü üreyemeyen hiçbir canlı, neslini devam ettiremez. Koruma çalışmaları sadece Van il sınırları ile sabit değil.
  • 'Koruma çalışmaları devam ederse Van Gölü'nü güzel günler bekliyor'

    Karşı tarafta Bitlis il sınırlarında da aynı hassasiyetle yürütülmesi lazım. Bu noktada Ahlat ve Adilcevaz jandarma ekiplerine de sonsuz teşekkür ediyoruz. Yine geçen yıllardan farklı olarak sahil güvenliğin işin içine dahil olması adeta koruma çalışmalarında yeni bir güç kazandırdı." 
  • 'Koruma çalışmaları devam ederse Van Gölü'nü güzel günler bekliyor'
  • 'Koruma çalışmaları devam ederse Van Gölü'nü güzel günler bekliyor'
  • 'Koruma çalışmaları devam ederse Van Gölü'nü güzel günler bekliyor'
  • 'Koruma çalışmaları devam ederse Van Gölü'nü güzel günler bekliyor'

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.