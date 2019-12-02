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Koruma tedbirleri sayesinde inci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

Van ve Erçek göllerinde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin, alınan önlemler sayesinde hem ağırlığı arttı hem de boyu uzadı

inci kefali
AA

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde neslinin devamını sağlamak için zorlu göç yolculuğuna çıkan inci kefalinin üreme döneminde kaçak yollarla avlanmasını önlemek amacıyla alınan güvenlik önlemlerinin meyvesini vermeye başladığı bildirildi.

AA'nın haberine göre gölde avlanan balıkların 16-17 santimetre olan boyunun 24-25 santimetreye kadar ulaştığı bildirilen açıklamada, daha önce ortalama 12-14 tanesi bir kilograma denk gelen inci kefalinin son zamanlarda 6-7'ye kadar düştüğü aktarıldı.

İnci kefali avlayan balıkçıların da son yıllarda avlanabilir balık yoğunluğundan memnun olduğu kaydedilen açıklamada, inci kefalinin neslinin devamı için koruma önlemlerinin sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, eskiye oranla inci kefalinde olumlu farklılıklar gözlendiğini belirterek, "Son yıllarda İl Müdürlüğümüz ekiplerince kolluk kuvvetlerinin desteğiyle alınan sıkı önlemler ve koruma yöntemleri sayesinde balığın av yoğunluğu ve kilosu artmış, boyu da uzamıştır. Bu ekonomik ve ekolojik açıdan önemli bir gelişmeyi gösteriyor." dedi.

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