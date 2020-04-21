Koruncuk Vakfı bu 23 Nisan’da, çocuklarımızın evlerinde ve olanakları dahilinde TBMM’nin 100. Yılı temalı hazırlayacakları çalışmalarını, 23 Nisan’da açılışını yapacağı dijital bir sergide buluşturmayı amaçlıyor. Etkinliğe, anaokulundan liseye kadar tüm öğrenciler; şiir, fotoğraf, resim, karikatür ve öykü kategorilerinden birini veya birkaçını seçerek katılabilir.

Değerlendirmeden geçen çalışmalar, 23 Nisan’da açılacak dijital sergide yerini alacak. Başvurular, 10-20 Nisan tarihleri arasında https://www.koruncuk.org/tbmm100yasinda sitesinden yapılabilir.

Koruncuk Vakfı’nın bir diğer etkinliği olan Online Satranç Turnuvası, çocukları aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirmeye davet ediyor. 20-21-22 Nisan tarihlerinde saat 17:00’da gerçekleşecek etkinliğe Türkiye’de Lichess hesabı bulunan herkes katılabilir. Yeni kayıt oluşturmak için https://lichess.org/ adresi ziyaret edilebilir.

Üç gün boyunca devam edecek Satranç Turnuvası’na, yarışmadan bir saat önce Koruncuk Vakfı sosyal medya hesaplarından paylaşılacak link ile giriş yapılabilecek. Turnuva sonunda dereceye girenleri sürpriz hediyeler bekliyor.

Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Figen Özbek; “Bu yıl 23 Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. Yılını kutluyoruz… Ne mutlu bizlere ki 23 Nisan 1920 tarihinde, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, aynı günü, ülkemiz çocukları için bir bayram günü olarak ilan etmiştir. Bayramınız kutlu olsun sevgili çocuklar…

Bu yıl 100. Yıl kutlamalarımızı hep birlikte, güzel ülkemizin her yerinde kutlamak isterdik ancak, ülkemizin ve tüm dünyanın yaşadığı küresel sağlık sıkıntıları nedeniyle evlerimizdeyiz. Ama TBMM’nin açılışının 100. Yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı, dijital ortamda sergi ve turnuva etkinlikleriyle kutlayarak, bu ortamda da neler başarabileceğimizi kanıtlayacağız. Hepinize bol şans…

TBMM’mizin tüm çocuklarımıza sağlıklı günlerde, nice bayramlar yaşatmasını diliyoruz,” dedi.

Koruncuk Vakfı Hakkında

Koruncuk Vakfı, hakları risk altında olan çocukların karşılaşabileceği olumsuz etkileri en aza indirmek ve tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1979 yılında kuruldu. 40 yılı aşkın süredir çocukların yoksulluk ve yoksunluktan zarar görmelerini engelleyen önlemleri alarak, onları aile içinde ve toplumda kendine güvenli bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan Vakıf, ulaştığı her bir çocuğunsağlıklı sosyal ve psikolojik gelişimi için eğitim, korunma, gelişme ve yaşama katılım hakkını gözeten çalışmalar yürütüyor.

www.koruncuk.org

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