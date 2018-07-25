28 yaşındaki kanat oyuncusu, asıl mevkii olarak sol kanat olan oyuncu, bunun yanında sağ kanat ve santrafor'da oynamakta. Jakup Kosecki, geçtiğimiz sezon Polonya Ligi takımlarından lsk Wrocaw formasıyla 28 maçta görev aldı. Profesyonel kariyerine 2009 yılında Legia Warszawa Kulübü'nde başlayan Kosecki, Polonya’nın efsane oyuncusu Roman Kosecki’nin de oğlu olduğu belirtildi.

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