Kösedağ'ın zirvesi karla kaplandı - AĞRI

Kentte iki gündür etkili olan sağanak, Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ'ın yüksek noktalarında yerini kar yağışına bıraktı.Zirvesi beyaz örtüyle kaplanan dağda kartpostallık görüntüler oluştu.İlçe sakinlerinden Hacı Aşkaleli, son günlerde havanın soğuduğunu ve sonbaharda Kösedağ'a yağan karın kışın habercisi olduğunu söyledi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR