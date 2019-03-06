KOSGEB'in 2018 Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, kurum tarafından geçen yıl 350 bin 223 işletmeye, 1 milyar 928 milyon 199 bin 639 lira destek verildi.
Bu kapsamda, 75 bin 345 işletme KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen desteklerden, 274 bin 878'i ise KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği çerçevesinde sağlanan imkanlardan yararlandı.
7 BÖLGEYE DESTEK
KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki destekleri en çok Marmara Bölgesi kullandı. Bölgede 22 bin 499 işletmeye 359 milyon 155 bin lira destek sağlandı. Bu bölgeyi 14 bin 784 işletmeye verilen 300 milyon 618 bin 203 liralık destekle İç Anadolu Bölgesi takip etti.
Ege Bölgesi'nde 9 bin 233 işletme, 175 milyon 694 bin 901 lira, Karadeniz Bölgesi'nde 8 bin 527 işletme, 173 milyon 121 bin 199 lira, Akdeniz Bölgesi'nde 9 bin 358 işletme 168 milyon 23 bin 434 lira destek aldı.
Bu bölgeleri 5 bin 931 işletmeye verilen 121 milyon 965 bin 875 lira ile Güneydoğu Anadolu, 5 bin 13 işletmeye sağlanan 98 milyon 203 bin 199 lira destekle Doğu Anadolu bölgeleri takip etti.
KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen destek tutarının yüzde 57'sinin mikro ölçekli işletmeler, yüzde 23,2'sinin küçük ölçekli işletmeler, yüzde 19,4'ünün ise orta ölçekli işletmeler tarafından kullanıldığı kayıtlara geçti.
KREDİ FAİZ DESTEKLERİ
Öte yandan, geçen yıl KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği kapsamında 274 bin 878 işletmeye 531 milyon 417 bin 826 lira destek verildi.
Bu kapsamda, Kilis, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi, Iğdır, Şanlıurfa acil destek kredisi faiz imkanlarından yararlanırken, 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredisi Faiz Desteği de çeşitli kuruluşlarca kullanıldı.
KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği kapsamında verilen desteklerden madencilik ve taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, inşaatın da aralarında yer aldığı birçok sektör yararlandı.
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