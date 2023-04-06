Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Kosova Başbakanı Kurti'den, Kosovalı Sırplara 'seçimlere katılım' çağrısı

Balkanlarda Kosova-Sırbistan gerilimi sürerken, Kosova'nın Sırp nüfusunun yoğun yaşadığı bölgelerinde yapılacak ertelenen yerel seçimler için Kosova Başbakanı tarafından 'katılım' çağrısı yapıldı.

Kosova Başbakanı Kurti'den, Kosovalı Sırplara 'seçimlere katılım' çağrısı
AA

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosovalı Sırplara, kuzeyde düzenlenecek olağanüstü yerel seçimlere katılma çağrısında bulundu.

Kurti, Kosova Meclisindeki oturumda, Kosova kurumlarının, ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyede, 23 Nisan'da düzenlenmesi planlanan olağanüstü yerel seçimler için tüm hazırlıklarını yaptığını söyledi.

Kuzeydeki seçimlerin, ülkenin diğer bölgelerinden farklı olduğuna işaret eden Kurti, "Siyasi çoğulculuk ve her şeyden önce Sırp toplumunun özgürce ve engellemeler olmadan oy kullanma hakkı esastır. Bu temel hakkı ihlal etmeye devam eden herkesin, kurumlarımızın, kanunların gücüyle yanıt vermesinden başka bekleyeceği bir şey yoktur." ifadesini kullandı.

Kurti, Kosovalı Sırplara, kuzeyde düzenlenecek olağanüstü yerel seçimlere katılma çağrısında bulunarak, seçimlerin düzenlenmesi için gerekli bütçenin ayrıldığını aktardı.

Muhalefetteki Kosova Demokratik Partisi (PDK) Milletvekili Ariana Musliu Shoshi ise Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun, seçimleri düzenleme sürecinde, seçim malzemelerinin taşınması, oy kullanma merkezlerini kullanmanın imkansızlığı ve güvenlik eksikliği gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

SEÇİMLER 'RİSKLİ DURUM' NEDENİYLE 23 NİSAN'A ERTELENMİŞTİ

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosovalı Sırpların, Kosova'nın merkezi ve yerel kurumlarından çekilmelerinin ardından daha önce 18 Aralık 2022'de yapılması planlanan Kuzey Mitrovica, Zubin Potok, Leposavic ve Zveçan belediyelerindeki olağanüstü yerel seçimlerin, ülkenin kuzeyindeki riskli güvenlik durumu nedeniyle 23 Nisan'a ertelendiğini bildirmişti.

Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi, ülkenin kuzeyindeki olağanüstü yerel seçimlere katılmayacaklarını duyurmuştu.

Son günlerde bu bölgede, Sırbistan tarafından verilen araç plakalarını, Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalarıyla değiştiren 8 kişinin araçları kundaklanmıştı.

SIRBİSTAN-KOSOVA İLİŞKİLERİ

AB, Kosova ile Sırbistan'ın, Birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına karşın kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle Avrupa'nın "donmuş ihtilaf" bölgelerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında, ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Süreç Trump'a olumlu yansıyor"
DÜNYA "Süreç Trump'a olumlu yansıyor"
Fransa'da tansiyon yükseldi
DÜNYA Fransa'da tansiyon yükseldi
Çinlilerin böcek yeme geleneği acılı dolu ve karanlık bir döneme dayanıyor!
DÜNYA Çinlilerin böcek yeme alışkanlığı acı dolu bir döneme ...
Lübnan'dan İsrail'e roketler fırlatıldı, İsrail Savunma Bakanı acil toplanma kararı aldı
DÜNYA Lübnan'dan roket fırlatıldı, İsrail alarma geçti
15 yıl önce kaybolmuştu: Madeleine McCann soruşturmasına DNA testi sonuçlandı
DÜNYA Madeleine McCann soruşturmasına DNA testi sonuçlandı
Rusya Devlet Başkanı Putin, İbrahim Kalın ile 1 saat görüştü - Haberler
DÜNYA Putin, İbrahim Kalın ile görüştü
Portekiz'de demiryolu çalışanları greve gitti
DÜNYA Portekiz'de yeni grev kararı
2050 yılında dünya nasıl bir yer olur? İşte, 4 farklı teori!
DÜNYA 2050'de dünya nasıl bir yer olacak?
Amerika'nın fırsatlar ülkesi olduğunu söyleyen Amerikan rüyası nedir?
DÜNYA Amerika neden fırsatlar ülkesi olarak görülüyor?
Instagram "Ortak ana sayfa" ile arkadaşlarınızın beğenilerini görebileceksiniz!
DÜNYA Instagram yeni özelliğiyle arkadaşlarınızın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.