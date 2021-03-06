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Kosova'da "18 Mart Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvası" düzenlendi

NATO Barış Gücü (KFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Priştine Yunus Emre Enstitüsü ve Kosova Satranç Federasyonu iş birliğinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvası düzenlendi.

Kosova'da
AA

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Yunus Emre Enstitüsünde 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuvaya, ülkenin 13 farklı şehrinden 36 oyuncu katıldı.

Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sivil-Asker İşbirliği Subayı Serkan İrtekin, buradaki konuşmasında, Çanakkale Zaferi'nin önemine değinerek, "Kosova için 1999 yılında verdiği mücadelenin önemi neyse, Türkiye için de 18 Mart 1915 yılında verilen mücadelenin önemi odur. Bu mücadelelerde birçok insan ailelerini ve vatanlarını korumak üzere kendi canlarından vazgeçtiler. Bu kapsamda onları anmak üzere ortaklaşa düzenlediğimiz bu faaliyete katılımlarından dolayı öncelikle federasyon başkanımız, federasyon yetkililerimiz ve sizlere çok teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Kosova Satranç Federasyonu Başkanı Armend Budima ise Yunus Emre Enstitüsüyle yaptıkları bu iş birliğinin bir ilk olduğunu anımsatarak, "İş birliğinin gelecekte de devam edeceğine inanıyorum. Bu etkinliğe ön ayak olan Türk Temsil Heyeti Başkanlığına da teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Turnuvanın 3 etapta gerçekleştirileceğini dile getiren Budima, birinci eleme etabının 36 oyuncunun katılımıyla bugün yapıldığını söyledi. Katılımcıların teşekkürname, satranç takımı ve kupa ile ödüllendirileceğini belirten Budima, "İki bayan ve iki erkek finalist, yaz ya da kış kampına Türkiye'ye gönderilecek." açıklamasında bulundu.

18 Mart'ın Türk milleti için önemli bir tarihi gün olduğunu aktaran Budima, Türk Temsil Heyeti Başkanlığının da Türkler ve Arnavutlar arasında köprü vazifesi gördüğünü sözlerine ekledi.

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