Kosova'daki tek Türk belediyesinde kültür merkezi inşa ediliyor

Kosova’nın tek Türk belediyesi Mamuşa’da inşa edilecek kültür merkezinin temeli törenle atıldı.

Mamuşa’da yapımına başlanan merkezin temel atma törenine Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ile ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, inşa edilecek merkezin Mamuşa için önemli olduğunu vurgulayarak "Mamuşa’nın bizim kalbimizdeki yeri, Türkiye’nin kalbindeki yeri buradaki tek Türk belediyesi olarak bambaşka. İnanıyorum ki Kosova’ya bugüne kadar tarımda örnek oldunuz, bundan sonra bu tip projelerle de örnek olacaksınız.” dedi.

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Bakan Damka da Mamuşa’nın her alanda kalkınmasına verdikleri destekleri sürdüreceklerini vurguladı.

Belediye Başkanı Krasniç ise projenin gerçekleştirilmesine destek veren kurumlara teşekkür etti ve Mamuşa halkının kültürel aktivitelerini gerçekleştirebileceği ve kütüphanesinden yararlanacağı merkezin çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanması temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından merkezin temeli atıldı. Kosova kurumlarınca finanse edilen ve yaklaşık 2 milyon avroya mal olması beklenen kültür merkezinin 2 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılması öngörülüyor.

Türk kültürünü yaşatmak için hizmet verecek merkezin bünyesinde kütüphane, 300 kişilik salon gibi kültür ve sanata katkı sağlayacak çeşitli bölümler bulunacak.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.