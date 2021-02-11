Kosova'daki Türk siyasi partilerinin liderleri erken genel seçimden umutlu

AA

Ülkede yaşayan Türk toplumunun oylarına talip olan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka ile Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) Genel Başkanı Ertan Simitçi, pazar günkü seçim öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

KDTP Genel Başkanı Damka, 17 Şubat'ta bağımsızlığının 13. yıl dönümünü kutlayacak Kosova'nın devlet olma yolunda bazı konuları hala yerine oturtamadığını savunarak, "KDTP her seferinde karşısına çıkan diğer Türk partiler olmasına rağmen Türk toplumunun tek adresi olmaya ve Türk toplumunu devlette temsil etmeye hak kazanmıştır. Bu da partimizin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı halkımızın göstermiş olduğu desteklerin ortaya konmasındandır." ifadelerini kullandı.

Kosova'daki Türk toplumunun haklarının korunması konusunda göreve gelecek yeni hükümetle masaya oturmayı planladıklarını kaydeden Damka, "Bizim (Türk toplumunun) bu yapı içerisindeki gayemiz, Kosova'nın çoğunluğunu oluşturan topluluğun içerisinde kendi yerini koruyabilmek ve kanunların öngördüğü hakların hukuki açıdan en iyi şekilde kullanımını sağlamaktır. Ben inanıyorum ki KDTP bunu ortaya koyacaktır." dedi.

Damka, salgın döneminde kurulan iki hükümetin de düşürülmesi ile oluşan siyasi istikrarsızlığın ülke ekonomisini de çok fazla etkilediğine işaret ederek, bunun yanı sıra ülkenin bağımsızlığından itibaren geçen 13 yılda 8 farklı hükümetin kurulması sebebiyle siyasi istikrarsızlık da oluştuğunu ve bu sebepten Kosova'daki toplumların haklarını kullanmakta zorluklar yaşadığını vurguladı.

Eğitim, sağlık ve istihdam gibi ülkedeki tüm toplumları ilgilendiren başlıca konularda yaşanan sorunlardan azınlıkların daha çok etkilendiğinin altını çizen Damka, "Bunların giderilmesi için inşallah istikrarlı bir hükümet, 4 yılı öngörebileceğimiz ve bizim de halka karşı vaatlerimizin 4 yıl içerisinde gerçekleşmesine bir olanak tanınır." şeklinde konuştu.

- Türkçe eğitimde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri

Kosova'da Türkçe eğitimde yaşanan sorunlara da değinen Damka, uzun vadede çözümler üretilmesi için ciddi atımlar atılması gerektiğini belirterek, özellikle müfredatın ve kitap sorununun çözüme kavuşturulmasının elzem olduğunun altını çizdi.

Damka, Kosova'daki Türkçe eğitimin ayakta kalabilmesi için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının iş birliğinde yerinde burs projesi başlattıklarını anımsatarak, Kosova Türk Öğretmenler Derneğinin yürüttüğü proje ile 400'e yakın birinci ve ikinci sınıf ilkokul öğrencisine burs verildiğini aktardı.

Kosova'nın ekonomik kalkınması için Türkiye ile olan bağlarını daha fazla kullanılması gerektiğini kaydeden Damka, "Türk iş adamlarının Kosova'da daha fazla yatırımlar gerçekleştirmesi sayesinde hem Türkiye'de okumuş gençlerimizin hem de buradaki genç arkadaşlarımızın daha kolay istihdamına olanak sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

- "Türklerin bölünme lüksü yok"

Damka, Kosova'daki Türklerin bölünme lüksü olmadığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kosova'da nüfus olarak sayımız bellidir, azdır. Dolayısıyla az olan bir nüfusun ikiye bölünmesi, mecliste iki farklı sesin olması, bir olarak hareket edilmemesinin toplumumuzun hakları konusunda ciddi sıkıntı oluşturacağından şüphem yok. Birkaç yerde Kuzey Makedonya örneğini vermeye çalıştım. Kuzey Makedonya'daki iki farklı Türk partisindeki vekillerin aynı meclis çatısı altında bir olmamasından doğan farklı sorunların olduğunu görebiliyoruz. Bir olduğumuz sürece emin olun hem hükümette sesimiz daha gür hem de gücümüz daha fazla olacaktır. Bu hem kısa hem de uzun vadede Türk toplumunu ciddi bir sıkıntıya sokacaktır."

Kosova'da yaşayan her Türk'ün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması için de parti olarak çalışmalar yürüttüklerini aktaran Damka, "Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Belki ara formüller üretmek için çalışmalarımız sürüyor ama nihai hedefimiz Kosova'daki nüfus sayımında yazılmış her Türk'ün anavatan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmasıdır." dedi.

- Simitçi: "Parti olarak 2030 istikbal hedefini koyduk"

YTHP Genel Başkanı Simitçi ise Kosova'da yaşayan Türk toplumunun karşılaştığı en büyük sorununun kamu sektöründe istihdam hakkını tam olarak kullanamamasından kaynaklandığını vurgulayarak, Türkiye'deki üniversitelerden mezun gençlerin ülkelerine döndüklerinde iş bulmakta zorluklar yaşadığını söyledi.

Kosova siyasetinde bir değişim yaşandığını kaydeden Simitçi, Kosovalı Türklerin de bu değişimde sorumluluk alarak katkı sunması gerektiğinin altını çizdi.

Simitçi, Kosova siyasi sahnesindeki iki Türk partisinin ortak hareket etmesi durumunda Türk toplumunun oy oranının da artacağını belirterek, şunları söyledi:

"Kosova'da yaşayan Türk toplumunun bugüne kadar hedefi yoktu. Biz parti olarak 2030 istikbal hedefini koyduk. 2030'a kadar yapılması gereken bütün çalışmalar parti programımız ve seçim beyannamemizde bulunmaktadır. Ancak en önemli noktalardan biri kamuda temsil edilmek, Türkçe eğitimin geliştirilmesi ve yurt dışında yaşayan soydaşlarımıza ya da Kosova kökenli vatandaşlarımıza sahip çıkmaktır."

Simitçi, 14 Şubat seçiminden sonra Kosova'da yaşanacak siyasi değişim ve istikrarlı bir hükümet kurulması doğrultusunda iktidarda yer almaları halinde Kosova ve Türkiye arasındaki ilişkilerin de iyileştirileceğini dile getirerek, "(İlişkilerin) Uzun vadeye yayılması konusunda da biz YTHP olarak ve Türk toplumu olarak gerekli özveri ve sorumluluğu üstleneceğiz." ifadelerini kullandı.

- Mecliste 2 Türk milletvekili olacak

Kosova Meclisi, 10'u Sırp toplumunun, 10'u da ülkedeki diğer azınlık toplumlarının temsilcileri olmak üzere 120 milletvekilinden oluşuyor. Türk toplumunun ise Mecliste 2 sandalyesi bulunuyor.