Karadağ, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic'in görevine son verdi. Nedeni ise Sırp teknik adamın ülkesinden gelen baskılar sonucu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu'nda Kosova ile maça takımın başında çıkmayı reddetmesi.

NTV Spor'da yer alan habere göre Sırbistan doğumlu oyuncular Filip Stojkovic ve Mirko Ivanic de kadrodan çıkartıldı.

Karadağ Futbol Federasyonunun, Tumbakovic'in maça çıkmama kararını "hoş olmayan sürpriz" olarak nitelendirdi. Federasyonun açıklamasında Tumbakovic, profesyonel davranmamakla suçlanırken; Kızıl Yıldız forması giyen Stojkovic ile Ivanovic'in son baskılar nedeniyle böyle kararlar aldıkları vurgulandı.

Ocak 2016'da Karadağ'ın başına geçen 66 yaşındaki Tumbakovic, doğduğu kentin takımı Partizan'ın başına iki kez geçmiş ve 6 lig şampiyonluğu ile 3 de kupa şampiyonluğu kazanmıştı.