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Avrupa’nın en yeni ulusu Kosova’nın kuruluşunun 11’inci yıl dönümü törenlerinde bir ilke imza atıldı. Tören kapsamında Kosova ordusu ilk defa görücüye çıktı. Resmi geçit programını izlemek için meydanlara akın eden binlerce vatandaş, ordu mensuplarının geçidini uzun uzun alkışladı. Başkent Priştine’de ilk defa Kosovalı askerlerin postallarının sesiyle inledi. Binlerce vatandaşın coşkuyla izlediği ve yerli idareciler yanı sıra, çok sayıda yabancı ülke temsilcisinin katıldığı tören, büyük ilgi topladı. Başkent Priştine’nin “Rahibe Teresa” meydanından başlayan ve “İbrahim Rugova” meydanına kadar devam eden Kosova ordusunun resmi geçidinin arından, anma töreni düzenlendi.
“SIRBİSTAN’LA BARIŞI SAĞLAMALIYIZ”
Törende konuşan Kosova Cumhurbaşkanı ve Güvenlik Kuvvetleri Başkomutanı Hashim Thaçi, ordu mensuplarının Kosova’nın gururu olduğunu belirtti. Kosova askerlerinin, dünyanın birçok yerinde barışı tesis etmek için görev alacağı günü, sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Thaçi, ordunun kurulması kararının stratejik nitelikte olduğunu vurguladı.
Konuşmasında Sırbistan’a da mesajlar gönderen Thaçi, Sırbistan ile kalıcı ve bağlayıcı barış anlaşmasının sağlanmasının gerektiğine değindi. “Sırbistan ile barış anlaşması sağlanabilir, ancak Sırbistan’ın Kosova’da işlediği katliamları asla unutmayacağız” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova’da birlik ve beraberliğin sağlandığı ve başta ABD olmak üzere diğer müttefiklerle birliktelik içinde olunduğunda Kosova’nın hep galip çıktığını hatırlattı.
17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan eden ve 114 ülke tarafından resmen tanınan Kosova, Meclis kararıyla 14 Aralık 2018 tarihinde orduya kavuşmuştu.
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