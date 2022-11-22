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Haberler Dünya Kosova, plakasını tescil etmeyenlere para cezası uygulamasını 48 saat erteledi
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Kosova, Sırbistan ile gerginliğe neden olan uygulamayı erteledi

Kosova Başbakanı Kurti, ABD'nin Priştine Büyükelçisi Jeffrey Hovenier'in talebini kabul ederek, ülkede araçlarının plakalarını yeniden tescil etmeyen “yasa dışı” plaka sahiplerine para cezası uygulanmasının 48 saat ertelendiğini duyurdu.

Kosova, plakasını tescil etmeyenlere para cezası uygulamasını 48 saat erteledi
AA

Albin Kurti, 1 Kasım ile 21 Kasım arasında "yasa dışı" plaka sahiplerine uyarı cezasının bugün itibarıyla para cezasına dönüştürülmesi konusunda sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Bu yöndeki çalışmalarından dolayı ABD Büyükelçisi'ne teşekkür eden Kurti, "(Hovenier'in) Onun, yasa dışı plakalara ceza uygulama sürecinin 48 saatliğine ertelenmesi talebini kabul ediyorum. İki gün içerisinde sonuç elde etmek için ABD ve AB ile çalışmaktan mutluyum." ifadesini kullandı.

Kurti dün Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmüş ancak bu konuda herhangi bir anlaşmaya varılamamıştı.

KOSOVA- SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini bildirmişti.

Araç sahiplerine yapılan uyarı tedbiri 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanırken, Kosova tarafı 22 Kasım itibarıyla araç sahiplerine para cezası uygulanacağını duyurmuştu. 21 Ocak’tan itibaren 21 Nisan’a kadar, 3 ay boyunca sadece test plakalarıyla dolaşımın mümkün olacağı ifade edilmişti.

Öte yandan Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

AB'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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