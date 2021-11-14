AA

Bu turda 21 belediye başkanını belirlemek üzere 1 milyon 260 bin 571 seçmen, kurulan 1638 sandıkta yerel saatle 07.00'den 19.00'a kadar oylarını kullandı.

Seçimlerde, başkent Priştine dahil 21 belediye için farklı partilerin belediye başkan adayları yarıştı.

Kosova Merkez Seçim Kurulu (KQZ) tarafından yapılan açıklamada, saat 19.00'a kadar seçmenlerin yüzde 38,41'inin oy kullandığı kaydedildi.

Seçimin ikinci turunun ilk sonuçlarının bu gece açıklanması bekleniyor.

Kosova'da 38 belediye başkanının ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için yerel seçimlerin ilk turu, 17 Ekim'de yapılmıştı. İlk turda 17 belediye, başkanını seçmişti.