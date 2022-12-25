AA

Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC), Kosova hükümetinin, Patrik Porfirije'nin ülkeye girişine izin vermediğini duyurdu.

SPC'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kosova hükümeti, ülkeye Noel ayini için gitmek isteyen Patrik Porfirije'nin ülkeye girmesine izin vermedi.

Patrik Porfirije'nin söz konusu haberi üzüntüyle aldığı belirtilen açıklamada, Patriğin hizmet vermekten vazgeçmeyeceğine ve kararın bölgede yaşan Sırplar için "ayrımcılık" ifade ettiğine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Patrik Porfirije'nin Kosova'nın kuzeyindeki "Sırplar ve Arnavutlar arasında barışın hüküm sürmesi" için dua ettiği de kaydedildi.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, NATO'nun Kosova Barış Gücüne (KFOR) Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​

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