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Kosova’da açılan ateş sonucu biri çocuk 2 Sırp yaralandı

Kosova’nın güneyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Strpce'de düzenlenen silahlı saldırıda biri çocuk 2 Kosovalı Sırp yaralandı.

Kosova’da açılan ateş sonucu biri çocuk 2 Sırp yaralandı
AA

Barikat krizinin sona ermesinden bir hafta sonra Ortodoks Noeli'nin kutlandığı Kosova’da, hareket halindeki bir araçtan silahla ateş açıldı.

Bunun sonucunda biri çocuk iki Kosovalı Sırp yaralandı.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili bir şüphelinin kısa süre içerisinde gözaltına alındığı ve hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların Graçanica’da tedavi altına alındığı belirtildi.

Saldırı üzerine Strpce'ye giden anayolun polis tarafından kapatıldığı, olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, Kosova'nın kuzeyinde 10-29 Aralık 2022 tarihlerinde kurdukları barikatlarla yolları trafiğe kapatmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde Pantiç'in tutuklanmasına tepki olarak kurulan barikatların, tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra kaldırılması yönünde çağrı yapmıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

Fotoğraf: AA

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