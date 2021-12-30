Kosova, son yılların en kötü enerji kriziyle başa çıkmaya çalışıyor. Ülke genelinde her 8 saatte bir 2 saat boyunca iki termik santralden elektrik sağlanıyor. Ancak üretimin yeterli olmaması ve termik santrallerde iki ünitede arızaların meydana gelmesinin ardından elektrik verilememeye başlandı. Elektriğin pahalı olması nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri, ülke genelindeki işletmeleri ve esnafları da zor durumda bıraktı. İşletmelerin bazıları karanlığa gömülürken bazı işletmeler ise jeneratör kullandı.