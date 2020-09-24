Kosovalı flüt ustası, hayatını flütlere ve yeni keşiflere adadı

AA

Aslen Prizren şehrinden olan, ancak 1967 yılından beri Priştine'de yaşayan Hoti, babasından kendisine miras kalan bu mesleğini büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Nadir duyulan melodilerin yükseldiği 5 metrekarelik atölyesinde uzun yıllardır flüt yapan Hoti, çocukluğundan beri kendisinde bir tutku olan bu işi hayatının merkezinde tutuyor.

Priştine Radyosu bünyesindeki halk orkestrasında çalışan ve 1996 yılında emekli olan Hoti, Kosova'daki savaşın (1998-1999) ardından babasından öğrendiği flüt yapımını devam ettirdi.

Hoti'nin ahşap oyma makineleri ve türlü araç gereçlerle dolu küçük atölyesinde, bugün 1500'ün üzerinde farklı flüt türleri bulunuyor.

Tavuk ve deve kuşu yumurtası, ceviz ve Hindistan cevizi kabuğu, deniz kabukları gibi birçok nesneden melodiler çıkarmayı başaran Hoti, zamanının çoğunu yeni seslerin keşfine harcıyor.

- Yaptığı enstrümanların özellikleri hakkında notlar tutuyor

Hoti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının sonuna kadar sürekli müzik aletleriyle uğraşmak istediğini söyledi.

Yaptığı neredeyse her enstrümanın melodik ve fiziksel özellikleri hakkında notlar tuttuğunu anlatan Hoti, "Aletlerin işlenmesi sırasında tınısı üzerine araştırmalar yapıyorum. Hangi ahşap hangi sesi veriyor ona bakıyorum." diye konuştu.

Atölyesinde 1500'ün üzerinde enstrüman bulunan Hoti, aralarından birini ise diğerlerinden ayrı tutuyor.

Kullanılmadığı için gelecekte unutulacağını düşündüğü "İlir Okarina" adı verilen seramik flüt çeşidinin kendisi için özel olduğunu dile getiren Hoti, "Benim için en özeli, 1968'de Skenderay yakınlarındaki Runik köyünde, yani bizim topraklarımızda bulunan orijinal İlir Okarina'dır. Oldukça eski olan bu enstrüman cilalı taş devrine ait, yani yaklaşık 5 bin yıllık. Bu enstrümanın özelliği, tüm dünyada farklılık göstermesidir. Hem şekil açısından hem de sesleri açısından özel niteliklere sahip. Beni bu işlerle uğraşmaya iten enstrüman da bu." ifadelerini kullandı.

,Agim Sulaj