Kosovalı liderlerden AB’ye üyelik başvurusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Kosovalı liderlerden AB’ye üyelik başvurusu
ABONE OL

Kosovalı liderler, AB’ye üyelik başvuru dilekçesini imzaladı

Kosova’nın üst düzey yöneticileri, ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği için başvuru dilekçesini imzaladı.

Kosovalı liderlerden AB’ye üyelik başvurusu
Kosovalı liderlerden AB’ye üyelik başvurusu
0:00 / 0:00
AA

Başkent Priştine’de Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende, başvuru dilekçesi Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Meclis Başkanı Glauk Konjufca ve Başbakan Albin Kurti tarafından imzalandı.

Osmani, burada yaptığı açıklamada, 14 Aralık’ın bundan sonra Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) 2018’de orduya dönüştüğü tarihin yanı sıra ülkesinin AB’ye üyelik başvurusunda bulunduğu tarihi gün olarak tanınacağını söyledi.

Kosova’nın hiçbir zaman AB dışında başka bir alternatifi olmadığını, bu anın Kosova vatandaşlarına ve haksızca işgal ve soykırımla karşı karşıya kalarak ülkelerinin özgürlüğü, bağımsızlığı ve demokrasisi için hayatlarını feda edenlere adandığını belirten Osmani, şu ifadeleri kullandı:

"Serbest piyasa ekonomisinin parçası ve barış ile güvenliğin yılmaz katkı sağlayıcısı olan Kosova, Avrupa Birliği ailesinin parçası olmayı hak ediyor. Önümüzdeki yol açık, AB üyelik yolu tek yönlü bir süreç değildir. Bu süreç bütün olarak uzun vadeli olabilir ancak başarılı olmaya kararlıyız."

"Desteklerini, Kosova’nın üyelik dilekçesini oy birliğiyle onaylayarak göstermeye davet ediyoruz"

Meclis Başkanı Konjufca da üyelik başvurusunun Kosova ve tüm bölge için önemine değinerek AB’nin istikrar, demokrasi, güvenlik, kalkınma, refah, insan haklarına saygı, eşitlik, adil rekabet, insanların ve malların serbest dolaşımı sunduğunu söyledi.

AB kurum ve temsilcilerine bu dilekçeyi oy birliğiyle onaylama çağrısında bulunan Konjufca, "Avrupa Parlamentosunu, Avrupa Konseyini, Avrupa Komisyonunu ve AB üye ülkelerini, Kosova’ya ve diğer tüm Batı Balkan ülkelerine olan taahhütlerini ve desteklerini, Kosova’nın üyelik dilekçesini oy birliğiyle onaylayarak göstermeye davet ediyoruz." dedi.

"Ülkemiz için tarihi bir an"

Başbakan Kurti, Kosova’nın geleceğinin AB’nin içinde olduğunu ve bugün Avrupa’daki en büyük barış ve refah örgütü olan AB’ye üyelik yolunda büyük bir adım attıklarını kaydetti.

AB’ye üyelik başvuru dilekçesinin AB Konseyi dönem başkanlığını yürüten Çekya’ya teslim edileceğini belirten Kurti, "Bu, devlet ve toplumumuz için yeni bir sayfa açmayı hedefleyen ülkemiz için tarihi bir an. İlerleme; demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ilerleten ve ekonomimizi geliştiren derin ve dönüştürücü reformlara olan bağlılığımıza bağlı olacak." ifadesini kullandı.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya, yılbaşında Ukrayna'dan çekilecek mi? Kremlin'den açıklama
DÜNYA Rusya, yılbaşında Ukrayna'dan çekilecek mi?
Almanya Başbakanı Scholz: Rusya Devlet Başkanı Putin’in planlarının hiçbiri tutmadı
DÜNYA "Putin'in planlarının hiçbiri tutmadı"
Rusya'dan Japonya'ya rest
DÜNYA Rusya'dan Japonya'ya rest
Dışişleri Bakanlığı: AB'nin haksız iddialarını reddediyoruz
DÜNYA Dışişleri: AB'nin haksız iddialarını reddediyoruz
Apple, App Store’dan vazgeçiyor! App Store'a alternatif uygulama getirecek!
DÜNYA Apple, App Store’dan vazgeçiyor!
Şatoda suikast planı ve atış talimi: Almanya'da darbe planının lideri bir prens - Son dakika haberi
DÜNYA Şatoda suikast planı ve atış talimi
Yunanistan'da polis kurşunuyla ölen 16 yaşındaki çocuk için düzenlenen protestolarda olaylar çıktı
DÜNYA Yunanistan'da olaylı protesto!
İran'da Mahsa Amini protestolarına katılan 400 kişiye mahkumiyet kararı
DÜNYA İran'da 400 kişi hakkında karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da
Finlandiya Savunma Bakanı iki aylığına babalık iznine çıkıyor
DÜNYA Finlandiya Savunma Bakanı iki aylığına babalık iznine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.