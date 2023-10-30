Haberler Yaşam Kostümü uygunsuz bulunduğu için uçağa binemeyen model davranışıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Kostümü uygunsuz bulunduğu için uçağa binemeyen model davranışıyla sosyal medyayı ikiye böldü Brezilyalı bir model olan Kine-chan, bir etkinliğe katılmak için havaalanına vardığında kıyafeti nedeniyle uçağa alınmadı. Sosyal medya hesabından tepki gösteren genç kadın, tavrıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Habertürk Giriş: 30.10.2023 - 21:37 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:37 facebook

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Brezilyalı model ve cosplayer Kine-chan, başından geçen ilginç bir olayı Instagram hesabında paylaştı ve sosyal medyayı ikiye böldü. Rebecca isimli bir anime karakteri gibi giyinen Kine-chan bir etkinliğe katılmak için Brezilya'daki Navegantes Havalimanı'na gitti. Ancak havaalanı personelinin kıyafetini 'uygunsuz' bulması nedeniyle uçağa alınmadı.

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Olayın ardından paylaşım yapan model şunları yazdı: Bu hafta sonu çok can sıkıcı bir durum yaşandı! Bir etkinlik için Navegantes havaalanında uçağa Rebecca kostümü giyerek binmeye çalıştım. Geç kalabileceğimi zaten biliyordum, bu yüzden vakit kaybetmemek ve doğrudan gideceğim yere gidebilmek için giyindim. Ama bir etkinliğe gideceğimi açıklamama rağmen bana eve gidip kıyafetlerimi değiştirmem söylendi çünkü giydiğim şey "uygun" değildi.