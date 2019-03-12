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Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!

Giriş: 12.03.2019 - 11:58 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Kötü bir günden kastınız üzerinize çay dökülmesi ya da trafikte kalmaksa bir de bu fotoğraflara bakmalısınız! İşte dünyanın en şanssız insanları...

  • 1Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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    Çok istediğiniz bir ayakkabıyı satın almaya gittiğinizde numarasının kalmadığını görünce ya da çok sevdiğiniz bir eşyayı kaybedince kendinizi dünyanın en şanssız kişisi zannediyor olabilirsiniz. Ancak bu fotoğraflara bakınca kendinizi dünyadaki en talihli kişi olarak hissedebilirsiniz. Örneğin flaşlar patlayınca gözüken aslanlar böyle kayıt altına alınmış.

  • 2Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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    Dünyanın en zor işlerinden biri olan deniz taşımacılığında binlerce ton yükün denize dökülme anları...

  • 3Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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    Hello Kitty, takıma sponsor olursa...

  • 4Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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    Telefonu açık bulup görmek istemediği şeylerle karşılaşan sevgilinin intikamı...

  • 5Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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    Ağaçtan bu kadının kafasına saplanan kirpinin dikenleri...

     

  • 6Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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    Bebeği telefonla oynarken yanlışlıkla 94 dolarlık pizza siparişi vermiş!

  • 7Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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    Arabanın üzerinde unutulan tablet! 

  • 8Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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    Yürürken kirpik kıvırıcısı kullanan kullanıcının tüm kirpikleri alette kalmış!

  • 9Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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    Uçakta arka koltuktan birinin uzattığı ayak... Cam kenarında oturduğu için sevinen yolcu bu duruma çok sinirlenip sosyal medyadan paylaşmış.

  • 10Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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    Para sayma makinesine saçı sıkışan kadının çaresizliği...

  • 11Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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     Başka bir sosyal medya kullanıcısının bu fotoğrafla birlikte paylaştığı yazı: 

    "Arkadaşlarımla buzu kırıp balık tutmaya karar verdik ve bu anın fotoğrafını çekmek istedik. İşte sonuç..."

  • 12Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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    Boruların kırılması sonucu heba olan 30 bin ton un...

  • 13Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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    4 saat sonra farklı ayakkabı giydiğini fark eden bir sosyal medya kullanıcısının çektiği kare...

  • 14Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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    İşte başınıza gelmesini istemeyeceğiniz en tahlihsiz anlar...

  • 15Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 16Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 17Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 18Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 19Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 20Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 21Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 22Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 23Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 24Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
    24|71
  • 25Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
    25|71
  • 26Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
    26|71
  • 27Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
    27|71
  • 28Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
    28|71
  • 29Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 30Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 31Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 32Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 33Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 34Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 35Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 36Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 37Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
    37|71
  • 38Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 39Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 40Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 41Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 42Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
    42|71
  • 43Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
    43|71
  • 44Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
    44|71
  • 45Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
    45|71
  • 46Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
    46|71
  • 47Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 48Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 49Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 50Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 51Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 52Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
    52|71
  • 53Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
    53|71
  • 54Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
    54|71
  • 55Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 56Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 57Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 58Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 59Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 60Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 61Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 62Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 63Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
    63|71
  • 64Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 65Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 66Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 67Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 68Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 69Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 70Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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  • 71Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın!
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