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Bu kez evinde ve giyinik bir kare yayınlayan Kourtney’e, genç sevgilisinden ‘Peki, bu defa tamam’ şeklinde yorum geldi. Younes’ın bu tarz kıskançlıklar yaptığı ve Kourtney’nin bazı paylaşımlarından rahatsızlık duyduğu yakın çevresi tarafından da zaman zaman dillendiriliyor.