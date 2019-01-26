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Kız kardeşler arasında ismi daha çok öne çıkan, daha görünür olan, böylelikle her zaman daha fazla para kazananlarla geri planda kalanlar arasında elle tutulmayan ama sezilen bir gerilim var.



Geçtiğimiz günlerde Kylie ve Kenndall Jenner arasında benzer bir tartışma yaşanmış, kardeşlerin birbirlerini kıskanarak küstükleri konuşulmuştu. Servetlerinin toplamı 960 milyon dolar eden kardeşlerin Instagram'dan paylaştıkları fotoğraf da iddiaları yalanlayama yetmemişti.