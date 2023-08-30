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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kovan için çıktığı tavan sonu oldu

        Evinin tavanındaki arı kovanını almaya çıktı, canından oldu

        Samsun'da, arı kovanını almak için çıktığı evinin tavanını çökmesi ile ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:30 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:30
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        Kovan için çıktığı tavan sonu oldu
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        Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen olayda, evinin tavanındaki arı kovanını almak isteyen Nurettin Özden (72), döşemedeki tahtaların açılması sonucu evin içine düşerek yaralandı.

        Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Nurettin Özden yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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