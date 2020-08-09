Kovid-19'a karşı

AA

Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suat Kolukırık, AA muhabirine Kovid-19 salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kovid-19'un küçümsenmemesi gerektiğine dikkati çeken Kolukırık, salgın karşısında "Benim kalbim temiz bir şey olmaz" gibi düşüncelerin hastalığın yaygınlığını ve bulaşmayı artıran en önemli etkenlerden olduğunun altını çizdi.