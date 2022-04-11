Kovid-19'a yakalanmıştı: Kraliçe ilk kez konuştu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth koronavirüse yakalandığı dönem hakkında ilk kez konuştu. Çok yorgun ve bitkin hissettiğini söyleyen Kraliçe, "Bu korkunç bir salgın" dedi.

95 yaşındaki Kraliçe, şubat ayında koronavirüse yakalanmıştı. Kraliçe'nin hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği ifade edilmişti.

Royal London Hastanesi'ndeki kritik bakım hastaları için hazırlanan Kraliçe Elizabeth Birimi'nin resmi açılışına video konferans yoluyla katılan katılan Kraliçe, geçirdiği koronavirüs hastalığı ile şöyle konuştu; "İnsanı çok yorgun ve bitkin hissettiriyor. Bu korkunç bir salgın"

Hastalığı atlatmasının ardından etkinliklerle video konferans yoluyla katılan Kraliçe, geçen hayatını kaybeden eşi Prens Philip'in şükran törenine katıldı. Ancak 1970'ten beri ilk kez dinî bir ayin olan Royal Maundy hizmetine katılmadı.