Kovid-19 aşılama oranı en düşük il Şanlıurfa'da aşı ekipleri gençlere yöneldi

AA

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu Şanlıurfa, Türkiye'deki kırmızı kategoride bulunan iki kentten biri. Aşılama oranını artırmak için bir süredir yoğun çalışmaların yapıldığı Şanlıurfa'da, hedef kitlede gençler yer alıyor.

Bu kapsamda, Şanlıurfa Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü, genç nüfusun büyük bir orana sahip olduğu şehirde gençlerin aşı yaptırmasını teşvik etmek amacıyla çalışma başlattı. 4 hafta önce bu yaş gruplarında aşı yaptıran kişiler arasında her hafta yapılan çekilişle tablet ve bisiklet gibi hediyeler dağıtmaya başlayan kent yöneticileri, yaklaşık 1 ayda gençlere yönelik aşı oranını artırdı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, AA muhabirine, sağlık çalışanları olarak salgının ilk gününden beri yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Şanlıurfa'da aşılama oranının artırılmasına yönelik yapılan çalışmaları anlatan Gülüm, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Valiliği koordinesinde 17-24 yaş arası gençlere yönelik kampanya başlatmıştık. Bu kapsamda her hafta 5 gencimize bisiklet, tablet, Halfeti gezisi ve burs gibi hediyeler veriliyor. Geçen hafta 4'üncüsünü gerçekleştirdik. Bu çalışmamızın sevindirici tarafı her hafta aşılama sayımız 2'ye katlanarak devam etti. Şu anda geldiğimiz oran günlük 30 bin aşılamayı görmekle birlikte hedefimiz 50 binli sayılara ulaşmamız gerekiyor. 17-24 yaş arası gençlere aşılama oranını artırmak amacıyla başlattığımız kampanyada, başlarda yüzde 7'ler seviyesinde olan gençlerin aşı oranı şu an yüzde 30 bandına ulaşmış durumda."

Kampanyanın çok olumlu sonuçları gördüklerini belirten Gülüm, "Bunun yanında son zamanlarda verilen demeçlerin ve yayınların faydasını da gördük. İnsanların aşıyla ilgili tereddütleri, vefat haberini, yoğun bakımdaki yatış oranlarının arttığını duydukça bu işi biraz daha ciddiye aldıklarını düşünüyorum. Gereksiz korkularını yendiklerini düşünüyorum. Gençlerimize bir kez daha sesleniyorum lütfen aşılarını tamamlasınlar. Bizim hızımızın düşmesi ve normal sağlık hizmeti verebilmemiz için sarı veya mavi renge dönmemiz gerekiyor. Mavi Urfa bizim hepimizin hayali. Bir an önce de mavi olmaktan başka çaremiz yok. İkinci doz, üçüncü doz ihtiyacımız varsa onları da yapmalıyız." diye konuştu.

- "Yoğun bakımlar hızla dolduruyor"

Son dönemde vaka sayısının arttığına dikkati çeken Gülüm, şunları söyledi:

"Halen yeni yoğun bakımlar, yeni servis yatakları açıyoruz. Bunları normal planlanmış cerrahi operasyonlar için ayırdığımız yatakları kapatarak gerçekleştiriyoruz. Dün bir hastanemizde yeni bir 26 yataklı yoğun bakım servisi açtık. Bu hasta sayısı artışının sağlık hizmetlerimizi ciddi anlamda etkileyeceği görülüyor. Şu an bu, pandeminin mücadele sahası olan yoğun bakımları, servis yataklarını da zorluyor. En çok sağlık hizmetlerini etkilediği alanlar yoğun bakımlar, yoğun bakımları hızla dolduruyor. Aşı hızı miktarında düşüş yaşanmasıyla birlikte hasta sayısında artış yaşanıyor. Şu an için kentimizde maalesef hasta sayısı artışı devam ediyor."

Gülüm, "Kent genelinde sahada 125 filyasyon, 30 mobil aşı ekibi ve 130 araçla hem filyasyon hem de aşılama çalışması yürütülüyor." dedi.

- Aşı olan gençlerden çağrı

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki merkezde aşısını yaptıran 23 yaşındaki Halil Karakuş ise "Kent genelinde salgının gençler arasında artığını duydum. Ben de Kovid-19 atlatan biri olarak nasıl bir duruma düşeceğimi tahmin ettiğim için gelip aşımı oldum. Genç, yaşlı herkes gelip aşılarını olsun, bu işin şakası yok. Kimse demesin gelip bana bulaşmaz, böyle bir şey yok, herkese bulaşıyor. Kovid-19 atlatan birisi olarak söylüyorum. Ancak aşılama oranımızı artırarak bu salgınla başa çıkabiliriz, yoksa mümkün değil." diye konuştu.

Aşı olan 24 yaşındaki Ahmet Taşdemir de herkesi aşı olmaya davet ederek, bu salgının bir an önce bitmesini diledi.