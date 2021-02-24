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Kovid-19 aşılama takviminde ilk aşamanın sonuna gelindi

Sağlık Bakanlığı "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" takvimine göre uygulanan toplumsal aşılamada, ilk aşamada sağlık ve eczane çalışanları, yaşlı ve engelliler, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve burada görev yapanlar ile 65 yaş üzerindeki kişilere CoronaVac aşısı yapıldı.

Kovid-19 aşılama takviminde ilk aşamanın sonuna gelindi
AA

Takvimde ikinci aşamaya geçilmesiyle, hizmetin sürdürülebilmesi için öncelikli sektörlerdeki ve 50-64 yaş grubundaki bireyler aşılanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısına, 14 gün süren analizlerin ardından 13 Ocak 2021'de "Acil Kullanım Onayı" verildi. Aynı gün Ankara Şehir Hastanesinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşının ilk dozunu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesine gelerek aşısını yaptırdı.

Aşıların, uygun şartları taşıyanlara öncelik sırasının belirlendiği "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda, 14 Ocak'ta ilk olarak sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Ardından diğer grupların aşılanması aşamasına geçildi. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş ve üzerindekiler evlerinde aşılandı.

Bilim Kurulunun değerlendirmesi sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

Öte yandan, 21 Ocak'ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler aşının ilk dozunu oldu.

Program dahilinde 25 Ocak itibarıyla 80 yaş ve üzeri, 27 Ocak'tan itibaren de 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, sağlık kuruluşlarından randevularını alarak aşılarını yaptırdı.

Sağlık çalışanlarına ilk doz sonrası 28 günün tamamlanmasını takiben 11 Şubat'ta CoronaVac aşısının ikinci doz uygulaması gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele sürecindeki aşılama kapsamında 11 Şubat'ta 70 yaş üzeri için ilk doz aşıların uygulanmasına başlandı.

- Öğretmenlerde aşılama yüz yüze eğitime geçilecek sınıflarda başlayacak

Aşılama, 65 yaş üzerindeki kişilere de 12 Şubat'ta yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, 65 yaş üzeri vatandaşların 60 yaş üzeri eşlerinin de aşı olabileceğini duyurdu.

Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesinin sağlanması ve topluma örnek olunması amacıyla Bakan Koca'nın davetinin ardından, başta kabine üyeleri olmak üzere üst düzey devlet yöneticileri aşılanmaya başladı.

Öğretmenlerde de özellikle yüz yüze eğitime geçilecek sınıflar için aşılama başlayacak.

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan tabloya göre, saat 11.00 itibarıyla, birinci doz uygulanan kişi sayısı 6 milyon 327 bin 250, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 1 milyon 255 bin 188 oldu. Toplam yapılan aşı sayısı 7 milyon 582 bin 438 olarak kayıtlara geçti.

- Türkiye aşılama takviminde ikinci aşama yolunda

Aşılama "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda belirlenen takvime göre ilerleyecek.

Aşı takviminin ikinci aşamasının A grubunda, hizmetlerin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları yer alacak.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri gibi),taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar bulunuyor.

- 50-64 yaş aralığı ikinci aşamada Kovid-19 aşısı olacak

Takvime göre, 50-64 yaşlarındaki bireyler de ikinci aşamada Kovid-19 aşısı olacak.

Üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı bulunanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bunu 30-39 ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

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