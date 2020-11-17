Bel\u00e7ika Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Frank Vandenbroucke, salg\u0131na kar\u015f\u0131 geli\u015ftirilen potansiyel a\u015f\u0131lara ve \u00fclkenin a\u015f\u0131 stratejisine ili\u015fin yerel bas\u0131na a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Kovid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n zorunlu olmayaca\u011f\u0131na dikkati \u00e7eken Vandenbroucke, gelecekteki a\u015f\u0131 i\u00e7in Bel\u00e7ika vatanda\u015flar\u0131ndan ve \u00fclkede ikamet edenlerden \u00fccret al\u0131nmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Vandenbroucke, etkili ve g\u00fcvenli bir a\u015f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131nca \u00fclke n\u00fcfusunun en az y\u00fczde 70 ini yani 8 milyon ki\u015fiyi a\u015f\u0131lamay\u0131 hedeflediklerini s\u00f6yledi. A\u015f\u0131da \u00f6nceli\u011fin sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na ve ya\u015fl\u0131lara verilece\u011fini anlatan Vandenbroucke, bu konuda son karar\u0131n bilimsel tavsiyelere g\u00f6re al\u0131naca\u011f\u0131na i\u015faret etti. Vandenbroucke, baz\u0131 a\u015f\u0131 adaylar\u0131n\u0131n umut verici oldu\u011funu an\u0131msatarak, a\u015f\u0131lar\u0131n s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131daki ilk b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn en erken gelecek y\u0131l ba\u015f\u0131nda gelmesini \u00f6ng\u00f6rd\u00fckleri kaydetti.