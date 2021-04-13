"Kovid-19 bir insanı yıpratabilecek en zor süreçlerden biri"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

"Kovid-19 bir insanı yıpratabilecek en zor süreçlerden biri"

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk gününden beri özveriyle çalışan ve bu süreçte yakalandığı hastalığı yenerek görevinin başına dönen doktor Sefa Bakar, yaşadığı zorlukları anlattı.

AA

Lüleburgaz Devlet Hastanesi acil servisinde görevli Bakar, bir süre önce hastanede Kovid-19'a yakalandı.İlaç tedavisi uygulayıp evde 10 gün karantinada kaldıktan sonra sağlığına kavuşan Bakar, AA muhabirine, hastalığı boyunca çok zor bir süreç geçirdiğini söyledi.

Bu süreçte hem fizyolojik hem de psikolojik sorunlar yaşadığını, sevdiklerinden uzak kaldığını ve çok zor günler geçirdiğini belirten Bakar, "Beni en çok etkileyen nefes darlığı ve kas ağrıları oldu. Çok ciddi solunum sıkıntısı çektim. Nefes darlığı insanda boğulma hissi ortaya çıkarıyor. Nefes darlığıyla birlikte çarpıntı hissi yaşıyorsunuz ve kendinizi daha panik halinde hissediyorsunuz. Kovid-19 'Yakalandım, hastalığı atlattım, bana bir şey olmaz.' denilebilecek hastalık değil. Daha bu işin başındayız." dedi.

Zaman zaman ölüm korkusu yaşadığını bildiren Bakar, şöyle devam etti:

"Doktor olmamızın yanında hepimiz bir anne, baba ve insanız. İnsan önce ailesini ve çocuğunu düşünüyor. Aklımda 'Acaba onu ne yaparız, onu nasıl hayatta tutarız, bana bir şey olursa ona nasıl açıklarlar?' gibi bir sürü hissiyat. Evladınız veya eşiniz bu süreçte gözünüzün içine bakarak, sizi takip ederek, gözünüzdeki korkuyu sizle yaşayarak devam ediyor. Bu da bende çok ciddi psikolojik baskı yarattı. Kendimden çok geriye kalanların durumu ne olacak düşüncesi hasıl oldu."

- "Halen kas ağrıları yaşıyorum"

Kontrollerine devam ettiğini dile getiren Bakar, "Efor kapasitesi düşüklüğü dediğimiz bir sıkıntı yaşadım. 100 metre yürüseniz nefes darlığı yaşıyor, spor yapamıyorsunuz. Hareket etmekte zorluk çekiyorum, halen kas ağrıları oluyor. Bu tabii sosyal hayatınızı da etkiliyor. Çalışırken bile kontrollü çalışmanızı gerektiriyor." diye konuştu.

Bakar, yoğun bakımlarda servislerde müdahale ettikleri ve bazen hayatını kaybeden hastalar nedeniyle psikolojik sıkıntılar da yaşadıklarını belirtti.Sağlık çalışanları olarak vatandaşlardan kurallara uyarak kendilerine destek vermelerini istediklerini ifade eden Bakar, kurallara riayet etmeyenleri gördükçe çok üzüldüğünü anlattı.

Sağlık çalışanlarının fedakarlığının yanında kurallara uyan kişilerin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini kaydeden Bakar, "Bizler gecemizi gündüzümüze katarak sağlıkları iyi olsun, daha sosyal yaşasınlar diye uğraşıyoruz. Onlardan beklediğimiz tek şey kurallara uymaları. Bu da çok zor değil. Kurallara uyarlarsa herkes rahat eder." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME