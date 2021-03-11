Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Kovid-19'da hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi

İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK),yeni bir antikor ilacının yeni tip koronavirüste (Kovid-19) en riskli hastalarda hastaneye kabul ve ölüm oranlarını yüzde 85 oranında azalttığını duyurdu.

Kovid-19'da hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi
HABERTURK.COM / AA

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VIR-7831 adı verilen ilaç, California merkezli Vir Biotechnology ile ortaklaşa geliştirildi.

Kovid-19 bulaşması durumunda hastaneye yatma riski yüksek olduğu düşünülen 583 hastanın katıldığı testlerde, monoklonal antikor tedavisine dayanan ilacın hafif ve orta vakalarda hastaneye yatış veya ölümleri yüzde 85'e kadar azalttığı görüldü ancak bir faydası olmadığı için ağır vakalarda kullanılması durduruldu.

İlacın hem virüsün sağlıklı hücrelere girmesini önlediği hem de bağışıklık sisteminde halihazırda enfekte olmuş hücreleri temizlemesine yardım ettiği belirlendi.

Şirket, ABD'de acil durum kullanım izni isteyeceğini, İngiltere'de de başvuru yapılabileceğini belirtti.

GSK yetkilisi Dr. Hal Barron, ilacın hastalara böylesine bir fayda sağlamasından memnun olduklarını, VIR-7831'i mümkün olan en kısa sürede sunmayı istediklerini kaydetti.

Monoklonal antikorlar, insanlara Kovid-19 bulaştığında vücudun doğal olarak ürettiği antikorların laboratuvarda çoğaltılmasıyla elde ediliyor. Son derece ümit verici bir tedavi olarak görülse de üretilmelerinin çok pahalı olması, yaygın kullanımını sınırlandırabilir.

İlaç, kanser hastaları gibi bağışıklık sistemleri zayıflamış kişiler için önemli görülüyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Danimarka, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
SAĞLIKDanimarka, AstraZeneca aşısını askıya aldı
11 Mart koronavirüs tablosu açıklanıyor! Türkiye bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama! Bilim Kurulu kararları neler oldu?
SAĞLIKBakan Koca'dan flaş açıklama!
Eline batan kürdan kabusu oldu! Arkadaşlarını arayıp helallik istedi! - Haberler
SAĞLIKEline batan kürdan kabusu oldu!
Covid-19 ülkemizde bir yılda 2.8 milyon kişi hasta etti - Haberler
SAĞLIKPandeminin birinci yılında yeni dalga uyarısı!
Yerli aşı ne zaman çıkacak? TÜBİTAK Başkanı'nından son dakika açıklama
SAĞLIKYerli aşıyla ilgili flaş açıklama!
Normal ve mutasyonlu Covid-19 Esenboğa Havalimanı'ndaki merkezde aynı anda belirlenecek
SAĞLIKHaftaya başlıyor! Esenboğa Havalimanı'nda...
MIS-C ve MIS-A sendromu nedir, belirtileri nelerdir? MIS-C ve MIS-A tedavisi var mı?
SAĞLIKMIS-C ve MIS-A sendromu nedir?
Türk araştırmacılar kanseri bor oksit bileşenleriyle tedavi etmek için çalışıyor
SAĞLIKKanser tedavisinde yeni umut
MIS-A uyarısı! Son dakika: Koronavirüs geçirenlere kötü haber!
SAĞLIKCovid-19 geçirenlere kötü haber!