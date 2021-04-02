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Kovid-19'da "yüksek riskli" Rize'de Sağlık Müdürlüğünden uyarı

Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "yüksek riskli" iller arasında yer alan Rize'de, Sağlık Müdürlüğünce vatandaşların kurallara uyması ve bireysel izolasyona dikkat etmeleri istendi.

Kovid-19'da
AA

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 1 Mart itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı sıralamasında Rize'nin kırmızı kategoride yer aldığı hatırlatıldı.

Mart ayı boyunca vaka sayılarında belirgin bir artış izlenmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle son üç gündür hem vaka hem de mutasyon oranlarımızda çok hızlı bir artış süreci yaşanmaktadır. Bu durum önümüzdeki günlere dair ciddi kaygı ve endişe duymamıza neden olmaktadır. Mutasyon vakalarında hızlı artış ne yazık ki beraberinde hızlı bulaşmayı da getirmiştir. Önceden ailenin bir veya iki ferdinde görünen virüsün diğer aile bireylerinde görünmeme durumuna sıkça rastlanırken şimdi mutasyonlu virüs ailenin tüm bireylerini enfekte edebilmektedir. Çünkü çok daha hızlı ve kolay bulaşabilmektedir. Ayrıca mutasyonlu vakalarda hastalığın daha hafif seyrettiğine dair halkımız arasında var olan anlayış kesinlikle doğru değildir. Çünkü eğer öyle olsaydı hastanelerimizde yatarak tedavi gören onca mutasyonlu vaka ve can kayıplarımız olmazdı."

Açıklamada, özellikle nisan ve hatta mayıs ayının yaklaşan çay sezonu ve beraberinde Rize'de gerçekleşecek yoğun insan göçü nedeniyle pandemi açısından çok zor geçeceğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Virüs artık çok hızlı bulaşmaktadır. Virüs artık en yakınımızdakilerden bize bulaşmaktadır. Virüs artık çoğu kez bize bulaştıran kişide hiç bir belirti vermediğinden aklımıza bile gelmeden bize bulaşmaktadır. Bir yılı aşkın devam eden sürecin ilimiz için belki de en zor dönemine giriyoruz. Çünkü zaten yüksek olan mevcut riske mutasyon faktörü de eklendi. Gerek kıymetli halkımız, gerekse de sağlık çalışanları ve bu süreçte size hizmet veren tüm kamu çalışanlarımız, kuryesinden belediye işçisine, tüm emekçilerimiz biliyoruz ki hepimiz yorulmuş, sıkılmış hatta umutsuzluğa kapılmış olabiliriz."

Aynı evde yaşayan aile bireyleri dışında yakın akraba eş dost ziyaretleri, beraberce aynı ortamda maskesiz, mesafesiz yemek yeme ve içme faaliyetleri ve sohbet ortamları gibi durumların kontrolsüzce devam ettiği aktarılan açıklamada, "Bu hatalı rehavette en büyük gerekçe ise 'Bu insanlar tanıdığım kişiler, bunlarda bir şey olmaz, bende de bir şey yok, olsaydı belirtisi olurdu' şeklinde tamamen hataya götüren yaklaşımlardır. Çoğu kişiye virüsü hiçbir belirtisi olmayan bu tip kişilerden bulaşmaktadır. Belirtiler birkaç gün sonra ortaya çıkmakta ve bu arada da virüs birçok kişiye bulaşmış olmaktadır." ifadelerine yer verildi.

- " Bugünlerde çok sabırlı olalım

Açıklamada, vatandaşların kurallara uyulması istenilen açıklamada, "İçinde bulunduğumuz günler sürecin en zor günleridir. Vaka sayılarımız hızla artmakta ve bu durumun hastanelerimize yansıması da olumsuz olmaya başlamaktadır. Lütfen çok ama çok tedbirli olalım. Kendi bireysel izolasyonumuza her zamankinden çok dikkat edelim. Maskesiz, mesafesiz bulunmayı gerektirecek yeme ve içme gibi ortamlardan uzak duralım. Ziyaretçi kabul etmeyelim, ziyarete gitmeyelim. Çocuklarımızı burun akıntısı gibi en ufak bir belirti dahi olsa okula göndermeyelim. Bugünlerde çok sabırlı olalım. Zaman sabır ve tedbir zamanıdır. Unutulmamalıdır ki gecenin en karanlık olduğu an şafağa en yakın olan zamandır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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