Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1315, Brezilya'da 1201, Meksika'da 629 kişi öldü

AA

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1315 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 82 bin 91'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 90 bin 123 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 20 bin 359'a çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 942 bin 360 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.

- Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1201 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 133 bin 207'ye, vaka sayısı da 38 bin 689 artarak 4 milyon 384 bin 299'a yükseldi.

Ülkede Kovid-19 tespit edilenlerden iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 671 bin 128 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 629 artarak 71 bin 678'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 771 artışla 676 bin 487'ye çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 481 bin 68 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.