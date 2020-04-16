Kovid-19'dan taburcu sayısı 91'e ulaştı - ERZURUM

AA

Kentte, Kovid-19 vakalarının ortaya çıkmasının ardından durumları şüpheli görünen ya da testleri pozitif çıkan kişilerin tedavisi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde sürüyor.Kısa süre önce Yakutiye Araştırma Hastanesi ile BEAH'ta Kovid-19 tedavisi görüp iyileşen ve taburcu edilen hastaların ardından BEAH'ta aynı tedaviyi gören 15 kişi daha iyileşti.

Sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak hastaneden çıkan bu hastalar, doktor ve sağlıkçıların alkışları eşliğinde taburcu edildi. Böylece kentte Kovid-19'tan taburcu edilen hasta sayısı 91'e yükseldi.İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de Erzurum'da bugün için 15 kişinin taburcu edildiğini belirterek, "Erzurum'da iyi durumdayız, her şey kontrolümüz altında, filyasyonda yüzde 100’e ulaştık. Rehavet yok, tedbirlere devam." ifadelerini kullandı.