Kentte, hekim ve yardımcı sağlık çalışanı 358 kişiden oluşan 191 filyasyon ekibi, mahalle mahalle, ev ev gezerek Kovid-19 temaslısı kişilerin izini sürüyor. Test sonucu pozitif çıkanların temas ettiği kişilerin yanı sıra ihbarları da değerlendiren ekipler, özel koruyucu kıyafetlerle görev yapıyor.Vakanın temaslı olduğu kişilere ulaşıp onlarla birebir görüşen, yapmaları gerekenleri anlatan "sağlık dedektifleri", salgının önüne geçilmesinde yoğun mesai harcıyor.Ekiplerde yer alan anne sağlık çalışanları ise hem salgının kontrol altına alınıp hayatın normale döneceği hem de çocuklarına güvenle sarılabilecekleri günün en kısa zamanda gelmesini bekliyor.- "2,5 aydır çocuklarımı sadece hafta sonu kapı eşiğinden görüyorum"Halk Sağlığı Uzmanı Selen Uludağ Kis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Mart'tan bu yana pandemi ile mücadelede filyasyon ekibinde görev yaptığını söyledi. Yardımcı sağlık personeli ve hemşireden oluşan ekibiyle vaka ve temaslıların 14 gün ev izolasyonunda kalması konusunda saha çalışmaları yürüttüklerini anlatan Kis, bu süreçte kendilerinin de risk grubunda bulunduğunu ifade etti. Kis, günde ortalama 10 virüs temaslısı kişiye gittiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:"Risk grubundayız, pozitif vakaya ve onun temaslılarına gidiyoruz. Kişisel koruyucu donanımlarımızı tabii ki çok dikkatli şekilde kullanıyoruz, hijyene dikkat ediyoruz. Ama evliyim, 9 ve 7 yaşında iki çocuğum var. Bu süreçte çocuklarımı aile büyüklerime bırakmak zorunda kaldım çünkü eşim de hekim. Onlardan ayrı kalıyoruz. Bunu mecburen yapmak zorundayız çünkü onları da tehlikeye atamazdım. 2,5 aydır çocuklarımı sadece hafta sonu kapı eşiğinden görüyorum."- "Herkes kurallara uysun ki bizler de bir an önce çocuklarımıza sarılalım"Filyasyon ekibindeki hemşire Ayşe Can Kara da 17 yıldır görev yaptığını, 14 Mart'tan bu yana da pandemiyle mücadelede çalıştığını dile getirdi. Pozitif çıkan vakaların temaslılarını, en uç noktalara kadar tespit etmeye çalıştıklarını vurgulayan Kara, virüsün daha fazla kişiye bulaşmasını engellemeyi amaçladıklarını anlattı.Kara, Kovid-19'la mücadelenin zor bir süreç olduğunu, ellerinden geldiğince dikkat ederek işlerini yapmaya gayret gösterdiklerini aktararak şunları kaydetti:"Biri 5, diğeri 8 yaşında iki çocuğum var. Burada korkumuz kendimizin hastalanması değil, virüsü ailemizden birilerine bulaştırmak. O yüzden herkesin izolasyon kurallarına uymasını biz canıgönülden istiyoruz çünkü bir an önce bunun bitmesini istiyoruz. Bunun başka yolu yok. Evde çocuklardan mümkün olduğunca uzak kalmaya çalışıyorum. Eve gittiğimde oğlum bana 'Anne yeter, ben sana sarılmak istiyorum.' dedi. Çocuklarıma dokunmamaya, sarılmamaya çalışıyorum ama onlar artık çok yoruldular. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Herkesin kurallara uymasını rica ediyorum ki bizler de bir an önce çocuklarımıza sarılalım."