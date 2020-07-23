"Kovid-19 değil, biz bayram yapalım" uyarısı

AA

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadele sürecinde Türkiye'nin kritik eşikten başarıyla geçtiğini belirtti.

Kurban Bayramı'nda toplum olarak yine kritik bir eşikten geçileceğine işaret eden Oruç, "Kurban satışından kesimine, dağıtımından bayramlaşma anına kadar her safhada tedbirlerimizi alalım. En yakınlarımızla bir aradayken bile sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyenine dikkat edelim. Böylece bayramı bizim yerimize Kovid-19'un yapmasına izin vermeyelim." açıklamasında bulundu.

Herkesin sevdikleriyle bir araya geldiği bayram günlerinde bulaşma oranının artabileceğini, bu nedenle her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

"Lütfen bu bayramı sevdiklerimizi korumak için mesafeli yaşayalım. Ziyaretlerimizi sınırlı tutalım. Uzaktan ve mümkünse telefonla, görüntülü olarak görüşerek bayramlaşalım. Yakın temastan kaçınalım. Bir bayram daha birbirimize hasret ama sağlıklı olalım. Bu bayram birbirimize sevgimizi, saygımızı ve güçlü aile bağlarımızı, sevdiklerimize mesafemizi koruyarak gösterelim. Bayramda kalabalıkla teması önlersek, bulaşmayı ve pandeminin yayılmasını da önleriz."

Oruç, koronavirüse karşı ancak kurallara uyulursa başarılı sonuç alınabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Koronavirüse karşı verilecek mücadele, bayram öncesi kurban satış alanlarında başlamaktadır. Vatandaşların koronavirüsün en rahat yayılım gösterdiği kalabalık ortamda uzun süre kalmadan işlemlerini halletmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında kesinlikle maske çıkarılmamalı, özellikle para gibi birçok kişinin temas ettiği materyallere dokunduktan sonra elleri mutlaka el antiseptiğiyle temizlenmeli, pazarlıklar artık el teması yapılmadan tamamlanmalıdır. Kurban kesimi, parçalanması ve dağıtımı safhalarında da büyük özen gösterilmesi gerekir. İşlemler sırasında gerekli olmayan kişilerin kesinlikle bu alanlarda olmaması, kurban kesimi sonrası yenilen toplu yemeklerin ertelenmesi doğru olacaktır. Ne kadar az temasla işlemler tamamlanırsa bulaşma riskinin o kadar azalacağı unutulmamalıdır."