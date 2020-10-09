Kovid-19 denetimi yapan Vali Hacıbektaşoğlu vatandaşa ve işletmecilere teşekkür etti - SİİRT

AA

Mağaza ve kafeteryalarda kurallara uyan işletme çalışanları ve müşterilere teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, Kovid-19 ile ilgili alınan kararların uygulanması için denetimlerin sıklıkla devam edeceğini söyledi.

Alınan tedbirler sayesinde vakaların düştüğünü belirten Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz toplu alanlarda, meydanlarda ve araçlarda hayatın aktığı her yerde denetimlerini sürdürüyor. Biz de bugün kendilerine eşlik ederek alınan kararların sahadaki yansımalarına baktık. Şu anda bir alışveriş merkezindeyiz. Yaptığımız denetimlerde hem işletmelerimiz hem de vatandaşlarımızın tedbirlere harfiyen uyduğunu görebiliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu uygulamayı her tarafa yayarsak salgınla mücadelede önemli bir yol alacağız. Hayatımızı normal olarak yaşamak zorundayız."Denetime, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da katıldı.