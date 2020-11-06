Kovid-19 denetimine çıkan Vali Hacıbektaşoğlu aile ve hasta ziyaretleri uyarısında bulundu

AA

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Otogarı'nda Kovid-19 tedbirlerine yönelik sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

Sohbet ettiği kişilere tedbirleri anlatan Hacıbektaşoğlu, açıklanan kriterlere herkesin azami sürede uymasını istedi.

Mecbur kalmadıkça aile ve hasta ziyaretlerinin yapılmaması, düğün ve taziyelerden uzak durulmasını isteyen Hacıbektaşoğlu, salgında bir tırmanışın olduğunu, vaka artışlarını Siirt'te de gözlemlediklerini söyledi.

Kurban Bayramı'ndan sonra çok ciddi bir düşüş yaşandığını anımsatan Hacıbektaşoğlu, neredeyse günlük vakaların yarıya kadar düştüğünü ancak son 15 gündür yatay seyirde hafif bir artışın olduğunu, bu yatay seyrin devam ettiğini kaydetti.

Çok dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Taziyeler, cenazeler, düğünler, düğün konvoyları, yeme içme mekanları, toplu ulaşım araçları ve çarşı-pazarlar yoğun olarak insanların bulunduğu bu yerlerde doğal olarak salgının bulaştığını görebiliyoruz. Filyasyon çalışmalarını takip ediyoruz. Hepimiz dışarıda, iş yerinde ve toplu alanlarda kendimize dikkat ediyoruz. Eve geldiğimizde kendimizi güvende hissediyoruz. Tüm bireylerin zorunlu olmadıkça aile ve hasta ziyaretlerini bırakması gerekir."

Kent sakinleri düzenli yapılan Kovid-19 denetimlerden dolayı Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.