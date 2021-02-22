Kovid-19 geçiren çocukların en büyük özlemi, özgürce dışarı çıkabilmek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Kovid-19 geçiren çocukların en büyük özlemi, özgürce dışarı çıkabilmek

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Eğitim Fakültesi tarafından yapılan nitel araştırmaya katılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren 10-11 yaşlarındaki çocuklar, en çok eski yaşamlarına dönmeyi ve özgürce sokağa çıkmayı özlediklerini dile getirdi.

Kovid-19 geçiren çocukların en büyük özlemi, özgürce dışarı çıkabilmek
AA

YTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz ile uzman psikolojik danışmanlar Hacer Yıldırım Kurtuluş ve Gülgün Uzun tarafından yapılan nitel araştırmada, salgının Kovid-19 geçiren 10-11 yaşındaki çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri ele alındı.

Araştırmanın sonuçlarını AA muhabiriyle paylaşan Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, yeni tip koronavirüsün çocukların olumsuz duygu ve düşüncelerinde artışa sebep olduğunu söyledi.

Elde edilen sonuçlara göre, Kovid-19 geçiren çocukların en fazla kurallara uymayan insanlara kızgın olduklarını belirten Deniz, "Çocuklar virüse yakalanan insanlar için üzülürken koronavirüsün hayatlarını değiştirdiklerini ifade etmiştir. Bununla birlikte çocuklar okulu, arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediklerini, salgının bu kadar uzamasına karşı şaşkınlık yaşadıklarını ve salgının biteceği günleri düşündüklerini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Deniz, çocukların salgın döneminde vakit geçirmek için en fazla teknolojik aletlere başvurduklarını, evde kalma zorunluluğu nedeniyle ailelerin de evlatlarına teknolojiden başka seçenek sunamadıklarının görüldüğünü kaydetti.

- "Çocuklar salgında özgürlüklerinin kısıtlandığını hissediyor"

Çocukların teknolojik aletler ve çevrim içi dersler dışında oyun oynayarak, sıkılarak ve üzülerek zamanlarını doldurduklarını dile Deniz, şöyle devam etti:

"Çocuklar salgında özgürlüklerinin kısıtlandığını hissediyor. Evde durmaktan sıkılıyor, okulunu ve arkadaşlarını özledikleri için üzülüyor, izolasyonda olan aile üyelerini özlüyor ve belirsizlikten dolayı kaygı yaşıyor. Karantinada olan çocukların izolasyon sürecinde sağlık görevlileri tarafından kontrol edilmesi, camdan baktığında sokaktaki insanlar tarafından damgalanacağı düşüncesi de onların özgürlükleri konusunda baskı hissetmesine sebep oluyor."

- İzolasyondaki ailelerin çocuklarında özlem daha fazla

Prof. Dr. Deniz, Kovid-19 virüsü geçiren ailelerin çocuklarının izolasyon kuralları gereği birbirinden uzak kaldıkları için bu dönemde aile üyelerini çok özlediklerini belirterek, çocukların yaşadıkları özlem duygusundan dolayı bu dönemde aile üyelerine sarılmak istediklerini, izolasyon kuralları gereği dışarı çıkma ihtiyacı duyduklarını anlattı.

Salgın döneminde çocukların psikolojik olarak çok zorlandıklarını, sıkılma, üzüntü ve özlem duygularıyla baş ederken en fazla ailelerinin onlara destek çıktığını belirten Deniz, bu süreçte çocukların akraba ve arkadaşlarından da sosyal destek aldıklarını dile getirdi.

- Çocuklar dışarı çıkmaya ihtiyaç duyuyor

Deniz, bu dönemde çocukların en fazla dışarı çıkmaya ve eski yaşam standartlarına ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çocuklar eski yaşam standartlarının değerini salgın döneminde anladıklarını, sokaklarda olan değişiklikleri merak ettiklerini, sevdikleri kişilere özgürce sarılma ihtiyaçlarını dile getirmişlerdir. Araştırmadan elde edilen bulgular, çocukların psikolojik iyi oluşları üzerinde okullarda yer alan psikolojik danışmanların gerekliliğini ortaya koymaktadır. Salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla her okulda bir psikolojik danışmanın yer alması önem arz ediyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME