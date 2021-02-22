Kovid-19 geçiren çocukların en büyük özlemi, özgürce dışarı çıkabilmek

AA

YTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz ile uzman psikolojik danışmanlar Hacer Yıldırım Kurtuluş ve Gülgün Uzun tarafından yapılan nitel araştırmada, salgının Kovid-19 geçiren 10-11 yaşındaki çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri ele alındı.

Araştırmanın sonuçlarını AA muhabiriyle paylaşan Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, yeni tip koronavirüsün çocukların olumsuz duygu ve düşüncelerinde artışa sebep olduğunu söyledi.

Elde edilen sonuçlara göre, Kovid-19 geçiren çocukların en fazla kurallara uymayan insanlara kızgın olduklarını belirten Deniz, "Çocuklar virüse yakalanan insanlar için üzülürken koronavirüsün hayatlarını değiştirdiklerini ifade etmiştir. Bununla birlikte çocuklar okulu, arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediklerini, salgının bu kadar uzamasına karşı şaşkınlık yaşadıklarını ve salgının biteceği günleri düşündüklerini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Deniz, çocukların salgın döneminde vakit geçirmek için en fazla teknolojik aletlere başvurduklarını, evde kalma zorunluluğu nedeniyle ailelerin de evlatlarına teknolojiden başka seçenek sunamadıklarının görüldüğünü kaydetti.

- "Çocuklar salgında özgürlüklerinin kısıtlandığını hissediyor"

Çocukların teknolojik aletler ve çevrim içi dersler dışında oyun oynayarak, sıkılarak ve üzülerek zamanlarını doldurduklarını dile Deniz, şöyle devam etti:

"Çocuklar salgında özgürlüklerinin kısıtlandığını hissediyor. Evde durmaktan sıkılıyor, okulunu ve arkadaşlarını özledikleri için üzülüyor, izolasyonda olan aile üyelerini özlüyor ve belirsizlikten dolayı kaygı yaşıyor. Karantinada olan çocukların izolasyon sürecinde sağlık görevlileri tarafından kontrol edilmesi, camdan baktığında sokaktaki insanlar tarafından damgalanacağı düşüncesi de onların özgürlükleri konusunda baskı hissetmesine sebep oluyor."

- İzolasyondaki ailelerin çocuklarında özlem daha fazla

Prof. Dr. Deniz, Kovid-19 virüsü geçiren ailelerin çocuklarının izolasyon kuralları gereği birbirinden uzak kaldıkları için bu dönemde aile üyelerini çok özlediklerini belirterek, çocukların yaşadıkları özlem duygusundan dolayı bu dönemde aile üyelerine sarılmak istediklerini, izolasyon kuralları gereği dışarı çıkma ihtiyacı duyduklarını anlattı.

Salgın döneminde çocukların psikolojik olarak çok zorlandıklarını, sıkılma, üzüntü ve özlem duygularıyla baş ederken en fazla ailelerinin onlara destek çıktığını belirten Deniz, bu süreçte çocukların akraba ve arkadaşlarından da sosyal destek aldıklarını dile getirdi.

- Çocuklar dışarı çıkmaya ihtiyaç duyuyor

Deniz, bu dönemde çocukların en fazla dışarı çıkmaya ve eski yaşam standartlarına ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çocuklar eski yaşam standartlarının değerini salgın döneminde anladıklarını, sokaklarda olan değişiklikleri merak ettiklerini, sevdikleri kişilere özgürce sarılma ihtiyaçlarını dile getirmişlerdir. Araştırmadan elde edilen bulgular, çocukların psikolojik iyi oluşları üzerinde okullarda yer alan psikolojik danışmanların gerekliliğini ortaya koymaktadır. Salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla her okulda bir psikolojik danışmanın yer alması önem arz ediyor."