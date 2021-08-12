Kovid-19 gıda takviyesi kullanım tercihlerini de etkiledi

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bağışıklığını güçlendirmek isteyen her 2 kişiden 1'i gıda takviyesi kullanmaya başladı. En çok tercih edilen takviyeler D, B12 ve C vitaminleri oldu.

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneğinin 12 ilden katılımcılarla gerçekleştirdiği Gıda Takviyesi Kullanımı ve Beslenme Alışkanlıkları Ölçümü'nün sonuçları rapor haline getirildi. Rapora göre, geçen son 4 döneme bakıldığında genel olarak her 10 kişiden 6'sı sağlıklı beslendiğini belirtirken sağlıklı beslendiğini düşünenlerin sayısı 18-24 yaş aralığında yüzde 42 seviyesinden 55 ve üzeri yaş grubunda yüzde 74'e kadar çıktı.

Kadınlar gerek su gerekse organik sebze ve meyve tüketimine önem verirken paketli hazır gıda tüketiminde ise temkinli davranıyor. Buna karşın, dışardan sipariş verirken duyulan endişe, mayıs ayında yüzde 67 iken temmuzda endişe seviyesinin yüzde 43’lere geriledi.

- Ara öğünlerde meyve ilk sırada

Günde 2 öğün beslendiğini belirtenlerin oranı son 4 ayda yüzde 50'nin üzerinde seyretti. Katılımcılar, 2 öğün tercih etme sebeplerini ise ihtiyaç duymama, kilolarını koruma ve canlarının istememesi şeklinde sıraladı. Her 10 kişiden 4'ünün ise sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini hiç aksatmadığı belirlendi.

Kadınlar, yüzde 66 ile ara öğün yediklerini belirterek burada yüzde 79 ile meyve tüketimi ilk sırada yer aldı.

- Doktorlara diyetisyenlerden daha çok güveniliyor

Sağlıklı beslenme konusunda sosyal medya en önemli kaynakların başında gösterilirken insanların doktorlara diyetisyenlerden daha çok güvendikleri gözlendi. Gıda takviyesi kullanımında en büyük referans noktası doktorlar olurken doktorları sırasıyla eczacılar ve aile, çevre ve arkadaşlar izledi.

- Gıda takviyesi kullanımı

Gıda takviyelerinin bir gıda olduğunu düşünenlerin oranı temmuzda yüzde 35 olarak gerçekleşti. Gıda takviyelerinin ara bir ürün olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 42 ve ilaç olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 23 oldu. Araştırmaya göre, son 3 ayda gıda takviyesi kullananların oranı yüzde 53 olarak belirlendi, bu kişilerin yüzde 88’i vitamin alırken bunu sırasıyla mineraller ve diğer besinler izledi.

D, B12 ve C vitaminleri en fazla tüketilen gıda takviyeleri olurken sporcu gıdaları ve kilo kontrolü ürünleri kullanımı temmuzda geçen döneme kıyasla arttı. Gıda takviyesi kullananların tercih sebebinin başında "bağışıklık sistemini güçlendirmek" gelirken kullanmayanların en önemli nedeni "fiyatların yüksekliği" oldu.

Gıda takviyesi alımı Kovid-19 salgını döneminde yüzde 73'e yükseldi. Kovid-19 döneminde gıda takviyelerine güven artışı yüzde 38 olarak gerçekleşti. Gıda takviyelerine daha az güvendiğini belirtenler için ise sahte ürünlerin olması, faydasının veya etkisinin olduğunun düşünülmemesi ve içeriğinin belli olmaması en önemli sebepler oldu.