Kovid-19 Güney Afrika ekonomisinin yüzde 45’ini oluşturan turizm sektörünü olumsuz etkiledi

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Ülkenin Cape Town kentinde turizm sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Ali Gelişli, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, “Ülkede turizm sektöründe yaşanan ilk gerileme turizmin merkezi olan Cape Town şehrinde yaşandı. Geçen sene sektör bir önceki yıllara göre hareketliyken Kovid-19’un etkisiyle turizm tamamen bitti.” dedi.

Sektörde en az 2 sene bir beklenti içinde olmadıklarını kaydeden Gelişli, “Maalesef burada turizmin ekonomiye katkısının yüzde 40-45 civarı olduğu düşünülürse bu oran ülke için azımsanamayacak kadar önem taşır.” şeklinde konuştu.

-Dükkanlar açık ama iş yok

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ticaret başkenti Johannesburg’da da durumun aynı olduğunu dile getiren iş insanı 31 yaşındaki Ayaz Patel ise 1 Mayıs’tan itibaren dükkanını açmaya başladığını ancak çok az müşteri olduğunu söyledi.

Günde 5 bin turistin ve vatandaşın ziyaret ettiği Oryantal Plaza’da dükkanı olan Patel ayrıca, “Telefon tamiri, şarj cihazı gibi önemli şeyler harici ürün satmamız yasak ve müşterimiz de çok az. Böyle giderse ne yapacağımızı bilmiyoruz.” dedi.

Cape Town şehrinde sokağa çıkma yasağı kapsamında değerlendirilmeyen sörfçüler ise burada yasağa dahil edilmelerini protesto etti. Polisin müdahale ettiği sörfçüler gözaltına alındı.

2010 Dünya Kupası sonrası birçok insanın tatil mekanı olan Güney Afrika Cumhuriyeti, 2012 de Masa Dağı'nın dünyanın 7 harikası içine girmesiyle turizmde zirve yapmıştı.