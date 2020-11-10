Kovid-19 hastaları tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı - MUŞ

AA

Muş Devlet Hastanesinin Kovid-19 servisinde yatan hastalar, yapılan tedavi hizmetlerinden ve sağlık çalışanlarının gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kovid-19 servisinde tedavisi devam eden Şerafettin Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Güzeltepe köyünde, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Zor bir tedavi sürecinden geçtiğini anlatan Karakaya, şöyle konuştu:"Evde bir anda nefes alamadım. Ambulansla acil servisine getirdiler. Ardından yoğun bakıma aldılar. 4 gün yoğun bakımda nefes alamadım. Tedavinin ardından servise çıkardılar. Burada benimle yakından ilgilendiler. Doktorlar bize sahip çıktı. Allah razı olsun. Bu sağlık hizmetlerinden dolayı devletimize teşekkür ediyorum."

- "Her konuda bize yardımcı oluyorlar"

Karakaya'nın oğlu Nimet Karakaya da İstanbul'da çalıştığını babasının rahatsızlığı üzerine kente geldiğini belirtti.Hastanede hemşirelerin ve doktorların babasına çok yardımcı olduğunu, moralini yüksek tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Karakaya, "Babam ağır bir nefes darlığı çekiyordu. 4 gün yoğun bakımda kaldı. Çok şükür şimdi durumu iyi, nefes alabiliyor. Vatandaşların bu duruma düşmemeleri ve daha sağlıklı yaşamaları için maske takmasını rica ediyorum. Burada çok iyi hizmet veriyorlar. Doktor ve hemşireler gece gündüz demeden çalışıyor. Her konuda bize yardımcı oluyorlar." diye konuştu.

- "Evimizde gibi hissediyoruz"

Kovid-19 servisinde tedavi edilen 87 yaşında Kutbettin Bingül de "Muş'un Yeşilyurt mahallesinde yaşıyorum. Burada doktorlar ve hemşireler çok iyi. Allah onlardan razı olsun. Yakınlarım bana soruyorlar durumun nasıl, sana nasıl davranıyorlar? Allah için diyorum, burası insanın evi gibi. Ailemiz de burası gibi bize bakmaz. Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz." dedi.

- "Hastaların buradan iyileşerek ayrılmaları bize ayrı bir mutluluk veriyor"

Kovid-19 servisinde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Rıfat Peksöz de hastaların sağlığına kavuşmasının en büyük mutlulukları olduğunu söyledi.Tüm sağlık çalışanları olarak bu süreçte fedakarca görev yaptıklarını, toplum sağlığının korunması için mücadele verdiklerini aktaran Peksöz, şöyle konuştu:

"Hastalarımızdan iyi dönüşler olduğunda seviniyoruz ve onları kendi ailemiz gibi kabul ediyoruz. Burada bir aile şeklinde onlara yakınlık gösteriyoruz. Hastaların taburcu olması en mutlu anımız oluyor. Bizi en çok motive eden şey hastalarımızın iyileşerek gitmesi ve bize dua etmesi."