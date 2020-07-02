Kovid-19 hastalarının hemşire robotu

Kovid-19'u yenen sağlık çalışanları immün plazma bağışlarıyla da şifa oluyor - İZMİR

AA

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talebiyle üniversitenin tıp ve mühendislik fakültelerinin disiplinler arası çalışması kapsamında, mühendislik fakültesi öğrencileri, sağlık çalışanlarının Kovid-19 servisindeki hastalarla temasını en aza indirip onları virüslerden korumak amacıyla robot tasarladı.

Robotun ilk prototipini 10 günde tasarlayan öğrenciler, daha sonraki süreçte geliştirdikleri robotu, test için, bir süre önce Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine getirdi.

Dezenfekte edildikten sonra, mobil aplikasyon ile üzerine bırakılan yemek ve ilaçları telefon uygulamasıyla Kovid-19'lu hastaların odasına götüren robot, odadan çıkarıldığında tekrar dezenfekte edilerek diğer hastaların odasına yönlendiriliyor.

Böylece hem Kovid-19 servisinde görevli sağlıkçının şüpheli ya da tanı almış veya tedavisi devam eden hastayla daha az teması sağlanıyor hem de hasta odasına giriş çıkışlarda giyinilen koruyucu elbise ve ekipmanlardan tasarruf sağlanıyor.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'nın, Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarına her türlü desteği verdiğini söyledi.

Türkiye'nin Kovid-19 salgını ile mücadelesinin sürdüğünü ifade eden Gündoğdu, "Bu robot, yapılan hizmetlerin bir parçası, Rektörümüzün sağlıkçı ve mühendislik iş birliği başlığı altında çok önemle üzerinde durduğu ürünlerden birisi. Robot, personelimizi korumak amacıyla hastayla olan teması minimize etmek için geliştirilen projedir." dedi.

Gündoğdu, söz konusu robotun 2 ayda geliştirilerek kullanıma hazır hale getirildiğini aktardı.

- Sağlıkçılar "Atacan"dan memnun

Salgın sürecinde özveriyle çalışan sağlık personelinin ve hastaların, robotun kullanılmasından dolayı memnun olduğunu ifade eden Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Robotla amacımız sağlık çalışanlarının ve sağlık hizmeti alanların konforunu biraz daha artırmak, endişe ve kaygılarını psikolojik alanda rahatlatmak. Robotu test ettik, kullanımı çok basit. Telefona indirilen aplikasyonla robotu kullanıyoruz, robotun üzerindeki monitöre çeşitli animasyonlar koyarak hastaları bilgilendiriyoruz. Bunların yanı sıra sağlık personelimizin hasta odasına giriş çıkışta önlük ve maske gibi koruyucu ekipman değişmesi gerekiyordu, robotla bunların sarfiyatını minimuma indirdik."

Gündoğdu, vatandaşların tedbirleri gevşetmeyip maske, el temizliği, ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istedi.

- Robot sağlık personelinin iş yükünü hafifletti

Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği serviste görevli hemşire Mehtap Çiftçi de sağlıkçıları düşünen kurum yetkilileri ve robotu geliştiren ekibe teşekkür etti.

Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini anlatan Çiftçi, "Zaman zaman hastalarla iç içe olmak zorundayız, Kovid-19 hastalarının odasına sürekli girip çıkıyoruz. Bu zor süreçte bizler için böyle şeyler düşünülmesi çok güzel. Robot işimizi kolaylaştıracağa benziyor. Robotun bizi koruduğunu ve yardımcı olacağını gördük. Yükümüzü hafifletti." diye konuştu.

Çiftçi, hastalara şifa olabilmek ve ailelerine virüsü bulaştırmamak için sağlıkçıların günlerce ve aylarca evlerine gidemediklerini dile getirerek, vatandaşlardan, bu durumu düşünerek maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda yeterince hassasiyet göstermelerini istedi.

Robotu tasarlayan Makine Mühendisliği öğrencisi Murat Duran ise robotik çalışmalar üzerine çeşitli işler yaptıklarını belirterek, üniversite yetkililerinin talebi doğrultusunda "Atacan" ismini verdikleri hemşire robotu geliştirdiklerini aktardı.

- "Atacan" doktor ve sağlıkçıların isteğiyle tasarlandı

Robotun ilk prototipinde çeşitli sıkıntılar yaşandığını anlatan Duran, "İkinci kez robotu daha güzel tasarlayıp geliştirdik. Doktor ve sağlık çalışanları çok beğendi, onların istekleri doğrultusunda bu işi yaptık. Şu an robotumuz hastanenin Kovid-19 bölümünde yemek ve ilaç servisinde kullanılıyor." diye konuştu.

Duran, robotun Kovid-19 servisinde çalışan sağlıkçıların iş yükünü hafifletip, olası enfeksiyon riskini de minimize edeceğini kaydederek, "Robotu mobil aplikasyon, telefona indirilen uygulama ile kullanabiliyoruz. Robotu hastanede deneme sürecindeyiz, hemşireler ve hastalar çok memnun. Teknik olarak 80 metreye kadar robotu kontrol edebiliyoruz. Talep olursa üretimini yaparız." şeklinde konuştu.